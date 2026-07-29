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Eskişehir Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?

Eskişehir'de 29 Temmuz 2026 tarihinde hava durumu güneşli ve sıcak geçiyor. Gündüz sıcaklıklar 28 - 30 derece arasındayken, gece 12 - 14 dereceye düşecek. Nem oranı %46 seviyelerinde, rüzgar hızı ise 30 km/saat olarak bekleniyor. Yağış riski ise %1 düzeyinde, bu da açık hava etkinlikleri için mükemmel bir fırsat sunuyor. Ancak güneş ışınlarından korunmak için şapka takmak ve güneş kremi kullanmak önem taşıyor.

Eskişehir Hava Durumu! 29 Temmuz Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 29 Temmuz 2026 Çarşamba, Eskişehir'de hava durumu keyifli. Gündüz bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklıklar 28 - 30 derece civarında olacak. Gece saatlerinde hava serinleyecek. Sıcaklıklar 12 - 14 derece arasında seyredecek. Nem oranı %46 civarında. Rüzgar hızı 30 km/saat olacak. Yağış ihtimali %1 seviyelerinde. Yağışlı bir hava beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde Eskişehir'de hava durumu güneşli ve sıcak olacak. 30 Temmuz Perşembe günü sıcaklıklar 29 - 31 derece arasında olacak. 31 Temmuz Cuma günü ise 30 - 32 derece civarında seyredecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar 12 - 14 derece aralığında kalacak. Nem oranı %46 - %53 arasında değişecek. Rüzgar hızı yine 30 km/saat civarında olacak. Yağış ihtimali %1 seviyelerinde kalacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde açık hava etkinlikleri için ideal bir dönemdesiniz. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Dışarı çıkarken şapka takmalısınız. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Rüzgarın hızı 30 km/saat civarında olacak. Bu nedenle açık alanlarda dikkatli olmanızda fayda var. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız.

Eskişehir'de önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Ancak güneşin zararlı etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Eskişehir
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