Eskişehir Hava Durumu! 31 Aralık Çarşamba Eskişehir hava durumu nasıl?

Bugün, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, Eskişehir'de hava durumu soğuk. Karla karışık yağmurlu bir gün olacak. Gündüz sıcaklıkları sıfırın biraz altında. Gece ise bu sıcaklık daha da düşecek. -4 derece civarına inmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık gündüz -6 derece. Gece ise -9 derece olarak tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeybatıdan esecek. Hızı saatte 16 kilometre civarında olacak. Nem oranı %90 seviyelerinde tahmin ediliyor.

Bu soğuk hava koşullarında dışarı çıkarken dikkat etmelisiniz. Kalın ve su geçirmez giysiler tercih etmek önemlidir. Üşümemeniz için bu önlemleri almalısınız. Yolda yürürken kaygan zeminlere dikkat etmelisiniz. Uygun ayakkabılar giymeniz gerekecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımlılaşacak. 1 Ocak 2026 Perşembe günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları -4 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise -10 derece civarında seyredecek. 2 Ocak 2026 Cuma günü güneş ışığı altında sıcaklık -2 dereceye çıkacak. Gece ise -8 dereceye ulaşacak. Hava koşulları daha elverişli olacak. Ancak soğuk havaya karşı hazırlıklı olmalısınız.

Eskişehir'de 31 Aralık 2025 Çarşamba günü soğuk ve karla karışık yağmurlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava daha ılımanlaşacak. Yine de soğuk havaya karşı tedbirli olmanızda fayda var.