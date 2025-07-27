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Eskişehir Seyitgazi orman yangınında yaralanmıştı: Kader Dereli'nin son sağlık durumu nedir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ziyaret etti...

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında yaralanan Kader Dereli’nin tedavisi, Eskişehir Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarına Denizli’den destek için gelen ve alevlerin arasında kalarak çeşitli yerlerinden yaralanan Dereli, ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye sevk edilmişti.

Eskişehir Seyitgazi orman yangınında yaralanmıştı: Kader Dereli'nin son sağlık durumu nedir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ziyaret etti...

Seyitgazi ilçesinde çıkan ve rüzgarın Afyonkarahisar'a sıçrayan yangın söndürme çalışmalarına Denizli'den gelerek katılan Kader Dereli, alevlerin arasında kalarak yaralanmıştı. Vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan Dereli, ekiplerce kurtarılıp Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sevk edilmişti. Dün, Yoğun Bakım Servisi'ne alınan Dereli'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Dereli'nin vücudundaki yanıklar için bir ameliyat daha geçirdiği ve gözetim altında tutulduğu bilgisi edinildi.

Eskişehir Seyitgazi orman yangınında yaralanmıştı: Kader Dereli nin son sağlık durumu nedir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ziyaret etti... 1

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI TAZİYE ZİYARETLERİNDE BULUNDU

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayan ve Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale edilirken alevlerin aniden parlaması sonucunda 10 görevli personel şehit olurken, orman işçisi Kader Dereli yaralandı.

Ekiplerce kurtarılarak ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Dereli, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit Tolunay Kocaman ve Eyüp Dereli'nin ailelerine taziye ziyaretlerinde bulundu.

Ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gelen Bakan Göktaş, Kader Dereli'nin sağlık durumu hakkında bilgi alıp yaralı orman işçisine geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Eskişehir Seyitgazi orman yangınında yaralanmıştı: Kader Dereli nin son sağlık durumu nedir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ziyaret etti... 2

"HASTANEMİZDE 1 YARALIMIZ VAR, DURUMU İYİYE GİDİYOR"

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklama yapan Bakan Göktaş, "Bugün Eskişehir'deyiz. Eskişehir'de orman yangınlarında 5 orman çalışanımızı ve 5 AKUT gönüllümüz bildiğiniz üzere şehit düşmüştü. Biz de bugün şehit ailelerimizi ve yaralılarımızı ziyaret ettik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hastanemizde 1 yaralımız var, durumu iyiye gidiyor ve çok yakın takip ediliyor. Biz de bu süreçte bakanlık olarak sahadaydık. Afyon, Eskişehir, Denizli, Karabük ve Ankara başta olmak üzere 140 psikososyal destek personelimizle 490 vatandaşımıza psikososyal destek sağladık. 7/24 çalışma esasına göre psikososyal desteklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Tekrardan hepimize geçmiş olsun. Rabbimin ülkemizi bu tür afetlerden, felaketlerden korumasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Eskişehir Seyitgazi orman yangınında yaralanmıştı: Kader Dereli nin son sağlık durumu nedir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı ziyaret etti... 3

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İtfaiyeci Seyitgazi orman yangınları
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