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  4. Eskişehir Valiliği karar aldı! Yetkisiz kişilerin biber gazı taşıması yasaklandı

Eskişehir Valiliği karar aldı! Yetkisiz kişilerin biber gazı taşıması yasaklandı

29.01.2025 19:53
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Eskişehir Valiliği, eğitim almayan ve sertifikası bulunmayan kişilerin biber gazı bulundurmasının yasakladı. Karar, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

Eskişehir Valiliği karar aldı! Yetkisiz kişilerin biber gazı taşıması yasaklandı

Biber gazı ile ilgili karar Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

"TAŞIMASI VE KULLANILMASI YASAKLANMIŞTIR"

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2025/24 Sayılı Eskişehir Valiliği oluru ile gaz spreylerinin (biber gazı) sağlık sorunu olan kişilerde olumsuz etki bırakabileceği ve eğitimsiz kişilerin kullanımına sunulmasının genel güvenlik asayiş yönünden sakınca doğurabileceği nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı ve Özel Güvenlik Teşkilatı (eğitim almış, sertifikası bulunan) dışındaki tüm kişi ve kuruluşların biber gazı bulundurması, taşıması ve kullanması yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. (İHA)
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Biber Gazı Kullanımına Yönelik Yeni Yasaklamalar

Kesinlikle doğru bir karar
Kısmen doğru, ancak dikkatli olunmalı
Yanlış bir uygulama
Fikrim yok, detayları bilmiyorum
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir biber gazı
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Niye bayanlar rahatça dovulsunler diyemi
acaba bu kararı alan zatlar insanların neden biber gazı taşıdığını merak edip araştırdılar mı artık sokaklar başıboş köpekler ve uyuşturucu müptelaları serserilerle dolu birde bıçak tabanca taşıyan mafya vari çetelerle doluyor ülkemizin çoğu ili demek ki aynı sorunları yaşıyor ki insanlar artık kendisini koruma durumuna gelmişler savunma yada korku ne derseniz deyin önce devlet suç oranını kontrol altına almayı başarmalı adamlar pompalı tüfek taşıyor iş yerlerine ateş açabiliyor böyle kararlar yanlızca masum insanları savunmasız bırakır
Ya büyük bir olay olur ise ne olacak.
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