Eskişehir Valiliği karar aldı! Yetkisiz kişilerin biber gazı taşıması yasaklandı

Biber gazı ile ilgili karar Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

"TAŞIMASI VE KULLANILMASI YASAKLANMIŞTIR"

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2025/24 Sayılı Eskişehir Valiliği oluru ile gaz spreylerinin (biber gazı) sağlık sorunu olan kişilerde olumsuz etki bırakabileceği ve eğitimsiz kişilerin kullanımına sunulmasının genel güvenlik asayiş yönünden sakınca doğurabileceği nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı ve Özel Güvenlik Teşkilatı (eğitim almış, sertifikası bulunan) dışındaki tüm kişi ve kuruluşların biber gazı bulundurması, taşıması ve kullanması yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi. (İHA)



Biber Gazı Kullanımına Yönelik Yeni Yasaklamalar Kesinlikle doğru bir karar Kısmen doğru, ancak dikkatli olunmalı Yanlış bir uygulama Fikrim yok, detayları bilmiyorum