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Eskişehir Valiliği'nden 9 ilçe için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Eskişehir Valiliği, yarın kentin güney ve doğu kesimlerinde yer alan 9 ilçede yarın etkili olması beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.

Eskişehir Valiliği'nden 9 ilçe için kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteorolojik verilere dayandırılarak yapılan son değerlendirmelere göre, Eskişehir genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren hava şartlarının olumsuz seyretmesi bekleniyor.

Eskişehir Valiliği nden 9 ilçe için kuvvetli sağanak yağış uyarısı 1

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ DUYURDU

Özellikle ilin güney ve doğu kesimlerinde yer alan Han, Çifteler, Mahmudiye, Alpu, Seyitgazi, Beylikova, Mihalıççık, Sivrihisar ve Günyüzü ilçelerinde aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.

Eskişehir Valiliği nden 9 ilçe için kuvvetli sağanak yağış uyarısı 2

YAĞIŞ ANINDA KUVVETLİ RÜZGAR VE DOLU BEKLENİYOR

Valilik tarafından yapılan uyarıda; kuvvetli yağışlarla birlikte meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkat çekildi. Vatandaşların ve ilgili kurumların muhtemel risklere karşı tedbirli ve hazırlıklı olmaları gerektiği vurgulandı.

Uyarının 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla başlayıp, aynı gün akşam saat 21.00'e kadar geçerli olacağı bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir sağanak yağış
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