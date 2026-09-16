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Görüntüleri paylaştılar! Husiler: Suudi Arabistan'a ait F-15 savaş uçağını düşürdük

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Yemen’deki İran destekli Husiler, düşürdüklerini iddia ettikleri Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri’ne ait F-15 tipi savaş uçağının vurulma anı ve enkazına ilişkin görüntüler paylaştı.

Yemen’deki İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar sürüyor. Husiler, Yemen’in Marib şehri üzerinde düşürdüklerini iddia ettikleri Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ait F-15 tipi savaş uçağının enkazının görüntülerini paylaştı.

Görüntüleri paylaştılar! Husiler: Suudi Arabistan a ait F-15 savaş uçağını düşürdük 1

UÇAĞIN ENKAZIYLA VİDEO ÇEKTİLER

Görüntülerde, savaş uçağının hava savunma sistemleri tarafından hedef alındığı anlar yer aldı.
Görüntüleri paylaştılar! Husiler: Suudi Arabistan a ait F-15 savaş uçağını düşürdük 2

Görüntülerin devamında, düştüğü iddia edilen uçağa ait olduğu belirtilen enkazın ve bölgede çıkan küçük çaplı yangının görüntüleri paylaşıldı.
Görüntüleri paylaştılar! Husiler: Suudi Arabistan a ait F-15 savaş uçağını düşürdük 3
Uçağın enkazında kuyruk bölümündeki Suudi Arabistan bayrağı da görüldü.

Görüntüleri paylaştılar! Husiler: Suudi Arabistan a ait F-15 savaş uçağını düşürdük 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Husiler
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