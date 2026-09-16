HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dışişleri Bakanlığı: "Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'ın Mekke kentini insansız hava aracıyla (İHA) hedef alma girişimini kınadı. Açıklamada, "Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor, Suudi Arabistan'la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı: "Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz"
Mustafa Fidan

Dışişleri Bakanlığı'ndan Husilerin Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine düzenlediği İHA'lı saldırıyı kınama mesajı geldi. Açıklamada, Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğü ve güvenliğine verilen destek yeniden teyit edildi.

HUSİLERİN MEKKE SALDIRINA DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor, Suudi Arabistan'la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz.

SONA ERDİRİLMESİ ÇAĞRISI

Bölgesel istikrarı ve güvenliği tehdit eden saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimin daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz."

Dışişleri Bakanlığı: "Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz" 1

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!

%0 faizli 25.000 TL Taksitli Avans İçin Hemen Başvur!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seyyar pide fırını taşıyan traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralıSeyyar pide fırını taşıyan traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan’daMİT Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan’da

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı Husiler Mekke
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şamil Tayyar’dan bomba seçim kulisi! İşte AK Parti Genel Merkezi’nde konuşulan 2 tarih

Şamil Tayyar’dan bomba seçim kulisi! İşte AK Parti Genel Merkezi’nde konuşulan 2 tarih

Bahçeli'den 'Öcalan' tartışmalarıyla ilgili yeni çıkış!

Bahçeli'den 'Öcalan' tartışmalarıyla ilgili yeni çıkış!

Yönetimin sabrı taştı! Yıldız ismin menajeri çağrıldı: Kendinize kulüp bulun

Yönetimin sabrı taştı! Yıldız ismin menajeri çağrıldı: Kendinize kulüp bulun

Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından olay iddia: "Osman Sınav, FETÖ’cülerle..."

Kurtlar Vadisi'nin Nevzat'ından olay iddia: "Osman Sınav, FETÖ’cülerle..."

Duyan e-Devlet'e koşuyor: Binlerce kişi bekliyordu, süreç başladı

Duyan e-Devlet'e koşuyor: Binlerce kişi bekliyordu, süreç başladı

Akaryakıtta yeni aşama: Üç hane! Motorine zam beklentisi ortaya çıktı

Akaryakıtta yeni aşama: Üç hane! Motorine zam beklentisi ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.