Dışişleri Bakanlığı: "Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı'ndan Husilerin Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine düzenlediği İHA'lı saldırıyı kınama mesajı geldi. Açıklamada, Suudi Arabistan'ın toprak bütünlüğü ve güvenliğine verilen destek yeniden teyit edildi.

HUSİLERİN MEKKE SALDIRINA DIŞİŞLERİ'NDEN TEPKİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Husilerin, kutsal Mekke şehrini hedef alan İHA saldırını şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine olan desteğimizi teyit ediyor, Suudi Arabistan'la dayanışmamızı bir kez daha vurguluyoruz.

SONA ERDİRİLMESİ ÇAĞRISI

Bölgesel istikrarı ve güvenliği tehdit eden saldırıların derhal sona erdirilmesi ve gerilimin daha da tırmandırmaya matuf her türlü eylemden kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz."