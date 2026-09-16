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Sosyal medya gündem olmuştu: Çekici üzerinde dans görüntüleri pahalıya patladı

Aksaray’da yol ortasında dans eden 2 genç, kavşakta duran araç çekicisinin üzerine çıkıp seyir halinde dans etmeye devam edince sürücüye ceza yağdı.

Sosyal medya gündem olmuştu: Çekici üzerinde dans görüntüleri pahalıya patladı

Olay, Aksaray’ın en işlek Caddesi olan Ebulfez Elçibey Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2 genç müzik eşliğinde yol ortasında dans ederek kendilerince eğlendi.

Sosyal medya gündem olmuştu: Çekici üzerinde dans görüntüleri pahalıya patladı 1

Bu sırada kavşağa gelen bir araç çekicisinin çekici kısmına binen 2 genç seyir halinde de dans etmeye devam etti.

Sosyal medya gündem olmuştu: Çekici üzerinde dans görüntüleri pahalıya patladı 2

ÇEKİCİ ÜSTÜNDE DANSA 35 BİN TL CEZA

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine bunu bir ihbar olarak değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi, çekici sahibine Karayolları Trafik Kanunu çeşitli maddelerince araç dışına yolcu bindirmekten 10 bin lira, trafik kuralı ihlaline özendiren görüntüleri internet ve sosyal medya üzerinden alenen yaymak ve övmekten 25 bin lira olmak üzere toplam 35 bin lira ceza yazdı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Dans Aksaray çekici
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