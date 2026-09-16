İstanbul'da hava bir anda değişti: Yağış için yeni uyarı geldi

Eylül ayı ile birlikte hava sıcaklıklarında dikkat çeken bir düşüş yaşandı. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, kentte yağışların gece saatlerinde etkisini kaybedeceğine dikkat çekerek, önümüzdeki günlerde aralıklarla yeniden yağış görülebileceğini söyledi. Tek, bazı bölgeler için ise kuvvetli yağış, sel ve su baskını riskine karşı uyardı.

İstanbul’da dün akşam başlayan ve sabahın erken saatlerine kadar etkisini artıran yağış, gün boyunca aralıklarla devam etti. Kentte metrekareye ortalama 10 kilogram civarında yağış düştüğünü belirtti. Önceki 27-28 derece, geçen hafta ise 30 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıkların 18-20 derece aralığına kadar gerilediğini aktaran Tek, günün en yüksek sıcaklığının ise 22-23 derece civarında olduğunu söyledi.

SICAKLIKLAR CUMADAN İTİBAREN YÜKSELECEK

Cuma gününden itibaren İstanbul’dan sıcaklıkların yeniden yükselmeye başlayacağını söyleyen Tek, en yüksek sıcaklıkların 25-26 dereceye kadar çıkacağını belirtti. Bununla birlikte önümüzdeki hafta İstanbul’da yağış geçişlerinin görüleceğinin altını çizen Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Balıkesir, Kocaeli Bursa ve Sakarya’da da yağışlı havanın hakim olduğunu ifade etti.

Konya, Afyon ve Ankara arasında kalan bölgede kuvvetli yağış etkili olduğuna dikkat çeken Tek, şiddetli yaşın başkenti Ankara’ya doğru ilerlediğini söyledi.

SEL VE SU BASKINI RİSKİNE DİKKAT

Önümüzdeki günlerde Ege’nin iç kesimleri, Akdeniz, iç Anadolu, ve batı Karadeniz’de yeniden yağışların görüleceğini belirten Tek, bazı bölgeler için uyarılarda bulundu.

Burdur, Antalya ve Muğla üçgeni’nde yarın ve cuma günü kuvvetli yağış beklendiğine dikkat çeken Tek, Batı Karadeniz’de kuvvetli ağaçların görüleceğini vurguladı.

A Haber canlı yayınında konuşan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, ekim ayında sıcaklıkların mevsim normalleri ve ortalamalar civarında seyredeceğini ifade ederek ekim ve kasım aylarının yağışlı geçmesini beklediklerini belirtti. Uzman isim özellikle Akdeniz Bölgesi'nde ekim ve kasım aylarında kuvvetli sağanakların görülebileceğine dikkat çekti.