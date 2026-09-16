Seyyar pide fırını taşıyan traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Köşk ilçesine bağlı Akçaköy yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçaköy’den Başçayır’a seyyar pide fırını götüren 55 yaşındaki Bilal Karabulut’un kullandığı traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan aşağıya inerken kayarak kontrolden çıktı.

TRAKTÖR DEVRİLDİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Savrulan traktör devrilirken, kazada traktörün altında kalan sürücü Karabulut olay yerinde hayatını kaybeti, yolcu konumunda bulunan H.B. ise yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Evli ve 2 çocuk babası Karabulut’un ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır