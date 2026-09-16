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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan’da resmi temaslarda bulundu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan’ın başkenti Kabil ve Kandahar’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Afganistan İstihbarat Genel Direktörlüğü (GDI) Başkanı Abdulhak Vasık ve Afganistan Geçici Hükümeti’nden yetkililer ile görüşmeler gerçekleştirdi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan’da resmi temaslarda bulundu

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, resmi temaslarda bulunmak üzere Afganistan’a geldi. Temasları kapsamında başkent Kabil ve Kandahar kentini ziyaret eden Kalın, Afganistan İstihbarat Genel Direktörlüğü (GDI) Başkanı Abdulhak Vasık ile bir araya geldi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan’da resmi temaslarda bulundu 1

MİT BAŞKANI İBRAHİM KALIN AFGANİSTAN’DA

MİT Başkanı Kalın ayrıca, Afganistan Geçici Hükümeti Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Molla Abdul Gani Baradar, Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakub Mücahid ve İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani ile de görüşme gerçekleştirdi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan’da resmi temaslarda bulundu 2

Temaslarda, Türkiye ve Afganistan arasındaki ilişkilerin yanı sıra güvenlik ve istihbarat alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alındı. Görüşmelerde, ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar da dahil olmak üzere bölgesel ve küresel son gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunuldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan İbrahim Kalın MİT
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