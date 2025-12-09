HABER

Eskişehir’de 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı

Eskişehir’de 19 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Eskişehir’de 19 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda, ’Beden Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Yağma’ suçundan toplamda 19 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen S.T. isimli şahıs yakalandı. Şahsın, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

