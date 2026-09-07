Eskişehir’de 58 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Güllük Mahallesi Sakarya-2 Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 58 yaşındaki N.Ş. isimli kadından bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, N.Ş.’yi hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bahse konu yere gelen belediye tabibi şahsın ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının evdeki incelemelerinin ardından N.Ş.’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır