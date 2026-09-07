HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Eskişehir’de 58 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Eskişehir’de kendisinden haber alınamayan 58 yaşındaki kadın yaşadığı evinde ölü bulundu.Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Güllük Mahallesi Sakarya-2 Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.

Eskişehir’de 58 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Güllük Mahallesi Sakarya-2 Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 58 yaşındaki N.Ş. isimli kadından bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, N.Ş.’yi hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bahse konu yere gelen belediye tabibi şahsın ölümünü şüpheli olarak değerlendirdi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının evdeki incelemelerinin ardından N.Ş.’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir’de 58 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Damacana derdine son veren BRITA Su Arıtma Sürahisi indirimde!Damacana derdine son veren BRITA Su Arıtma Sürahisi indirimde!
İstanbul'da 15 bin kiralık konut kampanyasında başvuru tarihi belli olduİstanbul'da 15 bin kiralık konut kampanyasında başvuru tarihi belli oldu

Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İşe girdi, 40 bin TL aylıkla 3 yılda bir villa 2 daire aldı! Gerçek ortaya çıktı

İşe girdi, 40 bin TL aylıkla 3 yılda bir villa 2 daire aldı! Gerçek ortaya çıktı

Rusya'yı kızdıran karar! 'Bu gerçek bir savaşın başlangıcı'

Rusya'yı kızdıran karar! 'Bu gerçek bir savaşın başlangıcı'

Filenin Sultanlarına dev ödül! Oyuncu başı 150 cumhuriyet altını

Filenin Sultanlarına dev ödül! Oyuncu başı 150 cumhuriyet altını

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Serhat Kılıç’ın kız arkadaşının ifadesi ortaya çıktı

Tazminatta dengeler değişiyor! İsa Karakaş: Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir

Tazminatta dengeler değişiyor! İsa Karakaş: Asgari ücretli yüksek maaşlıyı geçebilir

45 yıllık ünlü restoran zinciri 89 şubesinin tamamını kapatıyor

45 yıllık ünlü restoran zinciri 89 şubesinin tamamını kapatıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.