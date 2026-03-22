Eskişehir’de alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Olay, gece saat 00.50 sıralarında Orhangazi Mahallesi D230 kara yolu üzerindeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü iki grup arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucunda çıkan kavgada M.N. (37) ve Y.T. (20) isimli şahıslar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçak darbesi alan yaralılar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



