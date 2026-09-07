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Eskişehir’de alkollü sürücü denetime takıldı, 25 bin TL ceza kesildi

Eskişehir’de polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetiminde 1.10 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 25 bin TL para cezası uygulandı.Edinilen bilgilere göre dün gece, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Balsu Caddesi üzerinde şüphelendikleri 26 EV 442 plakalı aracı durdurdu.

Eskişehir’de alkollü sürücü denetime takıldı, 25 bin TL ceza kesildi

Eskişehir’de polis ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetiminde 1.10 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye 25 bin TL para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre dün gece, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Balsu Caddesi üzerinde şüphelendikleri 26 EV 442 plakalı aracı durdurdu. Ekiplerce yapılan kontrollerde sürücü A.B.’nin 1.10 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü araç kullandığı belirlenen sürücü A.B.’ye 25 bin TL idari para cezası kesildi.

Eskişehir’de alkollü sürücü denetime takıldı, 25 bin TL ceza kesildi 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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