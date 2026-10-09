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Eskişehir’de baba-oğul arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Eskişehir’de baba ile oğlu arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Eskişehir’de baba-oğul arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Eskişehir’de baba ile oğlu arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavgada bıçaklanan baba, "Benden haraç istiyor, vermeyince saldırdı" dedi.

Olay, Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Sencer Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir balıkçı dükkanında çalışan baba ile oğlu arasında kavga çıktı. Arbede esnasında aralarında babanın da bulunduğu toplam 3 kişi bıçaklanarak yaralandı.

"BENDEN HARAÇ İSTİYOR, VERMEYİNCE SALDIRDI"

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan olayı polis ekiplerini anlatan baba, "Benden haraç istiyor, vermeyince saldırdı. Şikayetçiyim" dedi. Yaralılardan 2’si sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken 1 kişi de ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir’de baba-oğul arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı 1

Eskişehir’de baba-oğul arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı 2

Eskişehir’de baba-oğul arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı 3

Eskişehir’de baba-oğul arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı 4

Eskişehir’de baba-oğul arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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