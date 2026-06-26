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Eskişehir’de doğru kalp masajı tekniği uygulamalı olarak gösterildi

Eskişehir’de düzenlenen ve uzmanların katıldığı Temel Yaşam Desteği (TYD) eğitiminde, aniden yere yığılan bir insana nasıl müdahale edileceği ve doğru kalp masajı tekniği uygulamalı olarak gösterildi.

Eskişehir’de doğru kalp masajı tekniği uygulamalı olarak gösterildi

Kalp ile ilgili ani ölümün dünyada en sık karşılaşılan önlenebilir ölüm nedenlerinden birisi olduğu biliniyor. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile birlikte değerlendirildiğinde, her yıl 700 bin kişinin Hastane Dışı Kardiyak Arrest (HDKA) nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor. HDKA sonrası genel olarak sağkalım oranlarının yüzde 10’nun altında olduğu ifade edilirken, yardım gelene kadar doğru şekilde kalp masajı yapıldığında her yıl 50 bin kişinin hayatını kurtarmanın mümkün olduğu ön görülüyor.

Eskişehir’de doğru kalp masajı tekniği uygulamalı olarak gösterildi 1

Eskişehir’de doğru kalp masajı tekniği uygulamalı olarak gösterildi 2

Eskişehir’de doğru kalp masajı tekniği uygulamalı olarak gösterildi 3

Bu kapsamda, Eskişehir’de bulunan Sazova Parkı’nda bir etkinlik düzenlendi. Katılımcılar, uzman eğitmenler eşliğinde uygulamalı temel yaşam desteği eğitimi aldı. Kalp masajının doğru uygulanışını öğrenme fırsatı bulan vatandaşlar, otomatik eksternal defibrilatörler hakkında bilgilendirildi. Düzenlenen etkinlikte, ilk yardım bilincinin güçlenmesi ve daha fazla vatandaşın hayat kurtarma zincirinin bir parçası olmasına katkı sağlanması amaçlandı.

"Sağlık Bakanlığı’nın desteğiyle bu eğitimler başlamıştır"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Mersin Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Nurcan Doruk, "Hayata El Ver Projesi, 2013 yılında ilk defa Avrupa Resüsitasyon Konseyi tarafından oluşturulmuş bir projedir. Bu projede gerekçesi, hastane dışı ani kalp durmasına bağlı ölümlerin çok fazla olması, bu ölümlerin önlenebilir olması halka temel yaşam desteği ve otomatik eksternal şok cihazının kullanma gerekliliğini göstermiştir. Bunun üzerine temel yaşam desteği eğitimleri altında Hayata El Ver Projesi’ni gerçekleştirmişler. 2014 yılından itibaren Resüsitasyon Derneği de yine Sağlık Bakanlığı’nın desteğiyle bu eğitimlere başlamıştır. Bugün Eskişehir yılında 26.06.2026 tarihinde bu mekanda Yeniden Hayata El Ver etkinliğini yapmak bizler için de çok anlamlı" dedi.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümü Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Dilek Çetinkaya ise, "Biz de bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan çok mutluluk duyduk. Hocamız buraya gelerek bu etkinliği bizimle birlikte yaptığı için son derece mutluyuz. Çok teşekkür ediyoruz. Hep beraber, ’Hayata El Ver’ diyoruz" ifadelerini kullandı.

Eskişehir’de doğru kalp masajı tekniği uygulamalı olarak gösterildi 4

Eskişehir’de doğru kalp masajı tekniği uygulamalı olarak gösterildi 5

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir yaşam
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