Eskişehir’de okul çevreleri için iki yıllık bilanço: 11 bin 154 denetim yapıldı, 281 metruk bina yıkıldı

Eskişehir Valiliği, 1 Kasım 2023 ile 31 Ekim 2025 arasını kapsayan "Eğitim Kurumları ve Okul Çevrelerinde Alınacak Tedbirler Genelgesi" uygulama sonuçlarını paylaştı. Rapora göre, iki yıllık süreçte 11 binden fazla denetim gerçekleştirilirken, 12 kişiye kesici alet taşımaktan, 7 iş yerine ise küçüklere tütün satmaktan ceza kesildi.

Eskişehir Valiliği, kent genelindeki okullarda ve çevresinde güvenli bir eğitim ortamı sağlamak amacıyla 1 Kasım 2023 ile 31 Ekim 2025 tarihleri arasında yürütülen denetim ve tedbirlerin sonuçlarını açıkladı. "Eğitim Kurumları ve Okul Çevrelerinde Alınacak Tedbirler Hakkında Genelge" kapsamında ilgili kurumlarca bu süreçte toplam 11 bin 154 denetim faaliyeti yürütüldü. İki yıllık dönemde okul çevrelerindeki trafik uygulamalarından metruk binaların yıkımına, öğrencilere yönelik eğitimlerden işletmelere kesilen cezalara kadar geniş kapsamlı bir çalışma raporlandı.

281 metruk bina yıkıldı, suç unsurlarına ceza yağdı
Rapora göre, öğrenciler için risk oluşturan ve güvenlik zafiyetine sebebiyet veren 281 metruk bina yıkılırken, 57 bina için tedbir alındı. Denetimler sırasında okul çevresinde bıçak, delici veya kesici alet taşıdığı tespit edilen 12 kişiye idari para cezası uygulandı. Ayrıca, okul saatlerinde internet kafe ve oyun salonlarına öğrenci aldığı belirlenen 1 işletmeye ve 18 yaş altı çocuklara tütün veya alkol satışı yapan 7 işletmeye de idari yaptırım uygulandı.

Trafik denetimleri sıkılaştı, 2 bin 230 öğrenciye eğitim verildi
Trafik ekipleri de okul çevrelerinde 11 bin 157 trafik uygulaması gerçekleştirirken, kurallara uymayanlara 664 trafik idari para cezası kesti. Ekipler, bu denetimlerde okul çevresinde ’ilgisiz’ olduğu değerlendirilen 105 kişiye ihtar verirken, 1 kişiye de idari para cezası kesti. Bölgedeki 40 seyyar satıcı tespit edilirken, bunlardan 19’una cezai işlem yapıldı. Önleyici faaliyetler kapsamında ise 1331 öğrenciye ’Bağımlılıkla Mücadele’, 899 öğrenciye ise ’Kişisel Güvenlik ve Siber Güvenlik’ konularında eğitim verildi.

Eskişehir’de okul çevreleri için iki yıllık bilanço: 11 bin 154 denetim yapıldı, 281 metruk bina yıkıldı 1

Eskişehir’de okul çevreleri için iki yıllık bilanço: 11 bin 154 denetim yapıldı, 281 metruk bina yıkıldı 2

Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Eskişehir
