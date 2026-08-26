Eskişehir’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Eskişehir’de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cevizli Sokak’tan çıkan S.T. (18) idaresindeki motosiklet, Kapıkule Sokak’ta seyir halinde bulunan R.A. idaresindeki 2otomobile çarptı. Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsü S.T. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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