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Eskişehir’de otomobile yandan çarpan motosikletli yaralandı

Eskişehir’de bir otomobile yandan çarpan motosikletin yaralanan sürücüsüne sağlık ekipleri müdahale etti.Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ozan Sokak’ta meydana geldi.

Eskişehir’de otomobile yandan çarpan motosikletli yaralandı

Eskişehir’de bir otomobile yandan çarpan motosikletin yaralanan sürücüsüne sağlık ekipleri müdahale etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Ozan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.B.M. isimli şahsın idaresindeki motosiklet, ara sokaktan çıkan Ö.D. isimli şahsın idaresindeki otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybederek motosikletten düşen sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir’de otomobile yandan çarpan motosikletli yaralandı 1

Eskişehir’de otomobile yandan çarpan motosikletli yaralandı 2

Eskişehir’de otomobile yandan çarpan motosikletli yaralandı 3

Eskişehir’de otomobile yandan çarpan motosikletli yaralandı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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