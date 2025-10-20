Eskişehirli Bestekâr Hüseyin Erbay yönetiminde Eskişehir’de Türk Sanat Müziği Korosu kuruldu. Eskişehirli ses sanatçıları, Sivrihisarlılar Derneği’nde (ES SİVDER) kurulan Türk Sanat Müziği Korosu’nda birbirinden güzel şarkılar seslendirdiler. Katılımcılar, koroya sesleri ile eşlik ettiler ve muhtelif aralıklarla ayakta alkışladılar. Bestekâr Hüseyin Erbay yönetiminde oluşan koronun dernek binasında açılışı yapıldı.

Dernek Başkanı İsmail Arslan, koronun açılışında yaptığı açılış konuşmasında, ‘’Derneğimiz yeni sezona yoğun kültür ve sanat etkinlikleriyle başladı. Dernek binamızda halen çok sayıda çeşitli kurs açmış bulunmaktayız, Derneğimiz, hemşeri derneği olmanın yanında kültür ve sanat derneği olma özelliğini de taşımaktadır. Eskişehir’de yaşayan Sivrihisarlılar, bu düzenlediğimiz etkinliklerde mutluluk duydular’’ dedi.

Koro şefi Hüseyin Erbay ise yaptığı konuşmasında ‘’Derneğimiz korosunu dernek binasında oluşturmaktan ve Eskişehir’in sanatına katkıda bulunmaktan bir Sivrihisarlı olmaktan mutluluklar duymaktayım. Bundan sonraki koro çalışmalarını dernek ismiyle sürdüreceğiz. Ekol niteliğinde bir koromuz var. Dernek Başkanı İsmail Arslan, koromuza dernek kapılarını bizlere sevgi ile açtı. Bu güzel çalışma fırsatını bizlere sağladığı için kendisine çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Türk Sanat Müziği Koromuza; Eskişehir’in üstatları olan Eskişehirli ünlü sanatçılar Bahattin Atak, Ali Rıza Saltık katılarak birbirinden güzel ve hoş eserler seslendirdiler. Koro, minik bir konser vererek etkinliğe katılan sanatseverleri mutlu etti. Programın sonunda; katılımcılara kokteyle verildi.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır