HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Eskişehirli atletizm sporcusundan Balkan’da altın madalya

Balkan Athletics Indoor Championships’e Eskişehir’den katılan Eda Nur Tulum, 400 metrede altın madalya kazandı. Şampiyona, Sırbistan’ın başkenti Belgrad kentinde gerçekleştirildi.

Eskişehirli atletizm sporcusundan Balkan’da altın madalya

Balkan Athletics Indoor Championships’e Eskişehir’den katılan Eda Nur Tulum, 400 metrede altın madalya kazandı.

Şampiyona, Sırbistan’ın başkenti Belgrad kentinde gerçekleştirildi. Dünya genelinden çok sayıda sporcunun yer aldığı organizasyona Eskişehir’den Eda Nur Tulum katıldı.

Tulum, 400 metrede altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Eskişehirli atletizm sporcusundan Balkan’da altın madalya 1

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün konuyla ilgili açıklamasında ise, "1996’dan bu yana Balkan Salon Şampiyonası’nda madalya alınmasının ardından, 400 metrede 30 yıl sonra gelen altın madalya ile bizleri gururlandıran Eda Nur Tulum’u tebrik ediyoruz" denildi.

Eskişehirli atletizm sporcusundan Balkan’da altın madalya 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Niğde’de yangın çıkan evde inceleme yapıldıNiğde’de yangın çıkan evde inceleme yapıldı
Üzeri hayvan dışkısıyla kapatılan kamyonetin gizli bölmesinden kaçak göçmen çıktıÜzeri hayvan dışkısıyla kapatılan kamyonetin gizli bölmesinden kaçak göçmen çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

İran'dan AB hamlesi geldi! Hepsini terör örgütü ilan etti

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Galatasaray Konyaspor'a kaybetti! Fenerbahçe saniyesinde paylaştı

Galatasaray Konyaspor'a kaybetti! Fenerbahçe saniyesinde paylaştı

Tepki çeken açıklama: "Savcıyı öldürmüştü diyebiliyorlar..."

Tepki çeken açıklama: "Savcıyı öldürmüştü diyebiliyorlar..."

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.