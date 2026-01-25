Eskişehirliler pazar sabahına sisle uyandı

Eskişehir yeni günün ilk ışıklarına yoğun sisle başladı. Kent merkezinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, özellikle ulaşımda aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin yer yer düştüğü ana cadde ve bulvarlarda, sürücüler araçlarının farlarını yakarak düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı. Kentin simgesi haline gelen tramvay hatları sisle birlikte fotoğraflık görüntüler oluşturdu. Pazar mesaisine giden vatandaşlar ve sabah yürüyüşüne çıkanlar, puslu havanın etkisiyle görüşün azaldığı yollarda temkinli adımlarla ilerledi. Tramvayların sis içerisindeki görüntüsü ise ortaya güzel manzaralar çıkardı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır