Eskişehirliler pazar sabahına sisle uyandı

Eskişehir’de pazar sabahı etkili olan yoğun sis, kentin üzerine adeta beyaz bir tül gibi çökerken; sise bürünen sokaklar ve sisin içinden süzülen tramvaylar fotoğraflık görüntüler oluşturdu.

Eskişehirliler pazar sabahına sisle uyandı

Eskişehir yeni günün ilk ışıklarına yoğun sisle başladı. Kent merkezinde sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini gösteren sis, özellikle ulaşımda aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin yer yer düştüğü ana cadde ve bulvarlarda, sürücüler araçlarının farlarını yakarak düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı. Kentin simgesi haline gelen tramvay hatları sisle birlikte fotoğraflık görüntüler oluşturdu. Pazar mesaisine giden vatandaşlar ve sabah yürüyüşüne çıkanlar, puslu havanın etkisiyle görüşün azaldığı yollarda temkinli adımlarla ilerledi. Tramvayların sis içerisindeki görüntüsü ise ortaya güzel manzaralar çıkardı.

Eskişehirliler pazar sabahına sisle uyandı 1

Eskişehirliler pazar sabahına sisle uyandı 2

Eskişehirliler pazar sabahına sisle uyandı 3

Eskişehirliler pazar sabahına sisle uyandı 4

Eskişehirliler pazar sabahına sisle uyandı 5

Kaynak: İHA

Eskişehir
