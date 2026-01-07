Eskrim tarihsel kılıç düellolarına dayanan geleneksel bir spordur. Eskrim sporu 1896 Paris Olimpiyatlarında yer alarak modern olimpiyatların baş aktörlerinden birisi olmuştur. Modern eskrimde geleneksel öğretiler, teknikler ve alışkanlıklar yaşatılmaktadır. Sporcu sağlığı açısından güvenlik ön plandadır. Sporcular tam korunaklı kıyafet giyer ve yüzlerine maske takar. Kullanılan "kılıç" polimer karışımı ve büyük oranda zararsız bir materyalden üretilmiştir.

Eskrimde amaç rakibe zarar vermek değildir. Teknik kullanarak rakibe ulaşmaktır. Flöre, epe ve sabre isimli türlere ayrılır. Eskrimde kılıçların özellikleri türlerine göre değişebilir. Genel amaç, rakibe kılıcın ucuna değdirerek puan elde etmektir. Modern eskrimde teknolojik imkanlardan faydalanır. Kılıçların ucundaki iletkenler giysi üzerindeki elektronik noktalara temas ettiğinde ekranda işaret lambası yanar. Vuruşun nereye yapıldığı belirlidir. Ancak eksrim bir spor olarak modern teknolojiden evvel de yapılmaktadır. Eskrimin tarih içerisindeki gelişimi olimpik seviyede gerçekleşmiştir. Bu özelliği eskrime ait ögelerin kültürel ve geleneksel bir hale dönüşmesini sağlamaktadır. Eskrim kıyafetlerinin beyaz olması bu dönemden gelen bir gelenektir.

Eskrim kıyafetleri neden beyazdır?

Eskrim kıyafetleri güvenlik protokolleri açısından kapsamlıdır. Eskrim kılıcının yaralayıcı, delici ve kesici özellikleri büyük oranda düşürülmüştür. Zaten eskrim sporunun teknikleri de rakibe doğrudan zarar vermek üzere tasarlanmaz. Vuruşlar karşılama ve boşluk anlarında dokunuş biçimindedir. Buna karşın kıyafetler içerisinde çelik işlemeler, plaka ve kalan kumaş gibi katmanlı bir tasarım kullanılmaktadır.

Kıyafetlerin beyaz rengi ise temelde gelenekselleşmiş bir alışkanlıktır. Modern cihazların ve teknolojik imkanların kullanılmadığı dönemlerde beyaz kıyafetler mücadelelerin takibi için önemliydi. Sporcu üzerinde yer alan mikro yaralanmaların, kanamaların ve yırtıkların tespitinde görsel bir avantaj sunmaktaydı. Müsabakalar sırasında vuruşların takibi ve puanlamasında kullanılmaktaydı. Sonrasında kılıçların yaralama özellikleri üzerine geliştirmelerde bulunulmuştur.

Bu süreç içerisinde alternatif kıyafet tasarımları genel olarak kıyafetin kalınlığına yönelikti. Sporcuların doğrudan demir zırh benzeri bir kıyafet giymeleri hareket özgürlüğünü önemli ölçüde kısıtlayabilirdi. Bu sebeple kıyafetin plaka üzerine kumaşla desteklenmesi kararlaştırılmıştır. Bu aşamada da beyaz kıyafet avantajlı olmaya devam etmiştir. Çünkü plaka üzerindeki mikro darbelerin, küçük çukur ve kılıç çiziklerinin tespiti beyaz kıyafet üzerinde daha belirgindi. Yani beyaz kıyafet seçimi eskrimin gelişme aşamasında aktif bir seçenek olarak kalmıştır.

Eskrimin gelişme döneminde izlenmenin artması ve organizasyonların genişlemesi beyaz kıyafetin bir özelliğini daha ortaya çıkartmıştır.

Kapalı salonlarda kalabalık ortamda sporcular yoğun efor sergilemektedirler. Beyaz kıyafet salondaki ışığı yansıtarak vücut ısısının yükselmesini engellemektedir. Modern eskrimde teknolojik gelişmelere karşın bu geleneğin sürdürülmesindeki etkenler bunlardır. Çünkü beyaz kıyafet, eskrimin gelişen kuralları içerisinde her daim bir özelliğe sahip olmuştur.

Beyaz kıyafet, vuruş tespitinin kolaylığı ile başladığı yolculuğunda zaman içerisinde eskrimin sembol parçalarından birisi haline gelmiştir.