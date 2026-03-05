Esma-Ül Hüsna Maraş işlemeleri Ulu Cami’de sergilendi

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü, "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında dikkat çeken bir projeyi hayata geçirdi. "Nakş-ı Esma" adı verilen çalışmada Allah’ın 99 ismi, geleneksel Maraş işi tekniği kullanılarak kadife kumaş üzerine sim ipliklerle işlendi. Sergi 13 parça eseri ile Ulu Cami’de vatandaşların beğenisine açıldı.

Tamamen el emeğiyle hazırlanan sergide, her bir Esma-ül Hüsna için özel desenler oluşturuluyor.

Usta sanatkarların titizlikle yürüttüğü çalışmalarda kadife kumaşın zarafeti ile altın ve gümüş renkli sim ipliklerin ışıltısı bir araya gelerek estetik değeri yüksek eserler ortaya çıkarıyor.

Enstitü daha önce de Hazreti Süleyman Camisinde bulunan 27 sahabe türbesi ile Eğil peygamberler türbesi için hazırlanan örtülerle geleneksel nakış sanatının yaşatılmasına katkı sağlamıştı.

Projenin tamamlanan ilk eserleri, Ramazan ayıyla birlikte Diyarbakır Ulu Cami’de sergilenmeye başladı. İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan tarihi camide açılan sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Yerel ve yabancı ziyaretçiler, Maraş işi tekniğiyle hazırlanan Esma-ül Hüsna levhalarını ilgiyle incelerken eserlerin caminin manevi atmosferiyle oluşturduğu bütünlük de dikkat çekti.

Sergiye İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu da katıldı. Sergiyi gezen Sadoğlu, usta öğreticilerden bilgi aldı. Sergi gezisinden sonra açıklamalarda bulunan Sadoğlu, Ramazan ayı münasebetiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Maarifin Kalbinde Ramazan" mottosuyla tüm Türkiye’de, Bakanlığa bağlı tüm kurumlarda, başta okullarımızda olmak üzere pek çok Ramazan’ı karşılama etkinlikleri ve aynı zamanda Ramazan ayı içerisinde de pek çok etkinlikler gerçekleştirildiğini ve halen gerçekleştirilmeye devam ettiğini söyledi.

Sadoğlu, "Olgunlaşma Enstitüleri de bildiğiniz üzere bizim Bakanlığımızın güzide kurumlarından biri. Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü tarafından da çalışması yapılan Nakşı Esma, yani Esma-i Hüsna’ların Maraş usulüyle işlenerek bu şekilde tabulaştırılması çalışması vardı. Bu nedenle Olgunlaşma Enstitümüzle beraber tarihi Ulu Camimizin avlusunda, bu güzel Ramazan ayının günlerinde böyle bir sergi açmayı düşündük, planladık ve bugün bunu gerçekleştirdik. ’Maarifin Kalbinde Ramazan’ etkinlikleri kapsamında burada bu sergimiz vatandaşlarımızın beğenisine sunulacak diyelim" ifadelerini kullandı.

Olgunlaşma Enstitüsü nakış öğreticisi ve sergi sorumlularından Oya Kaya, Esma-i Hüsna sergisi yaptıklarını aktardı. Kaya, "13 tane Esma-ül Hüsna çalıştık. 99 tanesini tamamlamak hedefimiz. Bunun üzerine çalışıyoruz. Yani en az 3 hafta, en fazla 2 ay gibi bir sürede işlememizi tamamlıyoruz. Biz daha önce Hazreti Süleyman Camii’ndeki kabirlerin puşidelerini (örtülerini) çalıştık ve ondan sonra da Eyüp peygamber türbe örtülerini çalıştık" şeklinde konuştu.

Sergiyi gezen vatandaşlardan Fehmi Yıldız ise sergiyi çok beğendiğini dile getirdi. Yıldız, "Hepsi emek isteyen işler. El emekleri ile yapılıyor. Çok güzel" dedi.



