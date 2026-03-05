HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Esma-Ül Hüsna Maraş işlemeleri Ulu Cami’de sergilendi

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü, "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında dikkat çeken bir projeyi hayata geçirdi.

Esma-Ül Hüsna Maraş işlemeleri Ulu Cami’de sergilendi

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü, "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında dikkat çeken bir projeyi hayata geçirdi. "Nakş-ı Esma" adı verilen çalışmada Allah’ın 99 ismi, geleneksel Maraş işi tekniği kullanılarak kadife kumaş üzerine sim ipliklerle işlendi. Sergi 13 parça eseri ile Ulu Cami’de vatandaşların beğenisine açıldı.

Esma-Ül Hüsna Maraş işlemeleri Ulu Cami’de sergilendi 1

Tamamen el emeğiyle hazırlanan sergide, her bir Esma-ül Hüsna için özel desenler oluşturuluyor.

Esma-Ül Hüsna Maraş işlemeleri Ulu Cami’de sergilendi 2

Usta sanatkarların titizlikle yürüttüğü çalışmalarda kadife kumaşın zarafeti ile altın ve gümüş renkli sim ipliklerin ışıltısı bir araya gelerek estetik değeri yüksek eserler ortaya çıkarıyor.

Esma-Ül Hüsna Maraş işlemeleri Ulu Cami’de sergilendi 3

Enstitü daha önce de Hazreti Süleyman Camisinde bulunan 27 sahabe türbesi ile Eğil peygamberler türbesi için hazırlanan örtülerle geleneksel nakış sanatının yaşatılmasına katkı sağlamıştı.

Esma-Ül Hüsna Maraş işlemeleri Ulu Cami’de sergilendi 4

Projenin tamamlanan ilk eserleri, Ramazan ayıyla birlikte Diyarbakır Ulu Cami’de sergilenmeye başladı. İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan tarihi camide açılan sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Yerel ve yabancı ziyaretçiler, Maraş işi tekniğiyle hazırlanan Esma-ül Hüsna levhalarını ilgiyle incelerken eserlerin caminin manevi atmosferiyle oluşturduğu bütünlük de dikkat çekti.

Esma-Ül Hüsna Maraş işlemeleri Ulu Cami’de sergilendi 5

Sergiye İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu da katıldı. Sergiyi gezen Sadoğlu, usta öğreticilerden bilgi aldı. Sergi gezisinden sonra açıklamalarda bulunan Sadoğlu, Ramazan ayı münasebetiyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Maarifin Kalbinde Ramazan" mottosuyla tüm Türkiye’de, Bakanlığa bağlı tüm kurumlarda, başta okullarımızda olmak üzere pek çok Ramazan’ı karşılama etkinlikleri ve aynı zamanda Ramazan ayı içerisinde de pek çok etkinlikler gerçekleştirildiğini ve halen gerçekleştirilmeye devam ettiğini söyledi.

Esma-Ül Hüsna Maraş işlemeleri Ulu Cami’de sergilendi 6

Sadoğlu, "Olgunlaşma Enstitüleri de bildiğiniz üzere bizim Bakanlığımızın güzide kurumlarından biri. Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü tarafından da çalışması yapılan Nakşı Esma, yani Esma-i Hüsna’ların Maraş usulüyle işlenerek bu şekilde tabulaştırılması çalışması vardı. Bu nedenle Olgunlaşma Enstitümüzle beraber tarihi Ulu Camimizin avlusunda, bu güzel Ramazan ayının günlerinde böyle bir sergi açmayı düşündük, planladık ve bugün bunu gerçekleştirdik. ’Maarifin Kalbinde Ramazan’ etkinlikleri kapsamında burada bu sergimiz vatandaşlarımızın beğenisine sunulacak diyelim" ifadelerini kullandı.

Esma-Ül Hüsna Maraş işlemeleri Ulu Cami’de sergilendi 7

Olgunlaşma Enstitüsü nakış öğreticisi ve sergi sorumlularından Oya Kaya, Esma-i Hüsna sergisi yaptıklarını aktardı. Kaya, "13 tane Esma-ül Hüsna çalıştık. 99 tanesini tamamlamak hedefimiz. Bunun üzerine çalışıyoruz. Yani en az 3 hafta, en fazla 2 ay gibi bir sürede işlememizi tamamlıyoruz. Biz daha önce Hazreti Süleyman Camii’ndeki kabirlerin puşidelerini (örtülerini) çalıştık ve ondan sonra da Eyüp peygamber türbe örtülerini çalıştık" şeklinde konuştu.

Esma-Ül Hüsna Maraş işlemeleri Ulu Cami’de sergilendi 8

Sergiyi gezen vatandaşlardan Fehmi Yıldız ise sergiyi çok beğendiğini dile getirdi. Yıldız, "Hepsi emek isteyen işler. El emekleri ile yapılıyor. Çok güzel" dedi.

Esma-Ül Hüsna Maraş işlemeleri Ulu Cami’de sergilendi 9
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Meteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul'a geliyorMeteoroloji’den kritik uyarı! İstanbul'a geliyor
Türkiye'den Nahçıvan'a İHA saldırısına sert tepkiTürkiye'den Nahçıvan'a İHA saldırısına sert tepki

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Ramazan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

Gizli ateşkes görüşmesi iddiası! İran'dan İsrail'e nükleer rest

İran'ı kızdıracak karar! O ülke duyurdu: Hepsi tutuklanacak

İran'ı kızdıracak karar! O ülke duyurdu: Hepsi tutuklanacak

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Gaziantep FK - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Amerika'ya yerlemişti! Değişimiyle şaşırttı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıt fiyatlarında geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alındı

Akaryakıta çifte zam! Araç sahipleri dikkat

Akaryakıta çifte zam! Araç sahipleri dikkat

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.