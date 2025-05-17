Esnaftan indirimli tamir isteyen 'sahte kamu görevlisi' tutuklandı

Bornova ilçesinde, sanayi sitesine gelen kişi, kendisini esnafa kamu görevlisi olarak tanıtarak, tamir ettirdiği aracının ödemesinde indirim istedi. Durumdan şüphelenen sanayi esnafı, polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, şüphelinin Ulvi Üstün olduğunu tespit etti. Üstün'ün sanayi esnafına silah ve telsizle çekilmiş fotoğraflarını gösterdiği ve kendisine kamu görevlisi gibi göstererek aracını tamir ettirdiği, ödemesinde ise indirim istediği belirtildi.

Dün yakalanarak gözaltına alınan Üstün ifadesinde, kamu görevlisi olmadığını söyledi. Olayla ilgili Bornova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ulvi Üstün'ün Kemalpaşa ilçesindeki evinde arama kararı verildi. Adrese giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede seri numarası silinmiş 1 tabanca ile 5 mermi ve 2 telsiz ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Ulvi Üstün, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. (DHA)