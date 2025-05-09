Espressolab atağa geçti: Boykot çağrısı yapanlara karşı hamle! Dava tebligatı sosyal medyada gündem oldu

Kahve zinciri Espressolab, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından uzun süre tartışmaların odağında kaldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu için düzenlenen mitinglerde Espressolab'e yönelik boykot çağrısı yapmış, çağrıya uyan geniş bir kesim firmanın dükkanlarına gitmeyi bırakmıştı.

ÖZEL'İN ESPRESSOLAB'E BOYKOT ÇAĞRILARI ÇOK KONUŞULDU

Özgür Özel boykot listesini sıralarken Espressolab'i en başlara alarak "Hangi kahveyi içerseniz için Espressolab’den içmeyin. Bunlar sizden para kazanıp size sövüyor. Bundan sonra Espressolab'e uğramayacağız" demiş, bir başka konuşmasında da "Herkes sabah kahvesini içiyor ama Espressolab'ın önünden bile geçmiyor" diyerek çağrısını sürdürmüştü.

AK PARTİLİ İSİMLERDEN KARŞI HAMLE

Muhalefetin Espressolab boykotu devam ederken AK Parti'den karşı hamle gelmiş, partililer Espressolab şubelerine gidip kahve içtiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmaya başlamıştı.

ESPRESSOLAB DE DÜĞMEYE BASTI

Geçtiğimiz günlerde ise Espressolab'den ilk karşı hamle geldi. Eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün, Espressolab'in tazminat davası açtığını duyururken “Espressolab, 19 Mart sonrası sosyal medyada boykot çağrısı yaptığım için dava açtı. Tazminat istiyor” ifadelerini kullandı.

BİR VATANDAŞA DAHA DAVA

Son olarak bir sosyal medya kullanıcısı Espressolab'e yönelik boykot çağrısı dolayısıyla firmanın kendisine dava açtığını öne sürdü. Dava tebligatı görüntüsünü paylaşan kullanıcı “Espressolab bana 200 bin TL’lik maddi ve manevi tazminat davası açmış :D” ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kullanıcılar Espressolab'den geldiği öne sürülen dava tebligatına çok sayıda yorum yaptı. İşte o yorumlardan bazıları...

ÖZEL ESPRESSOLAB BOYKOTUNUN NASIL ORTAYA ÇIKTIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Espressolab'i fiyat politikası dolayısıyla boykot listesine aldıklarını belirten Özgür Özel, Fatih Altaylı'nın Youtube programında konuya ilişkin şu açıklamayı yapmıştı:

"Bu firmaların içinde EspressoLab diye bir firma var. Gençler, bunların aslında bir yayınla bir bağları yok ama gençlerin bu firmayla sorunu var. Öğrendiğimi söyleyeyim, başta vakıf üniversitelerinde, bütün üniversitelerde küçük küçük kafeleri ele geçirip yerine zincir kurup çok pahalıya kahve satarlarmış.

Bu yüzden gençler Saraçhane’de bu isyanı aşağıdan yukarıya duyurdular ve boykot deyince hep beraber bu firmanın adını bağırdılar. Bunun televizyonu falan olduğundan değil ama bağlantılarından ve imtiyazla bütün yeri ele geçirdiğinden… Dün bize ulaşmaya çalıştılar, dedikleri şu: ‘Görüşelim, ne yapmamız gerekiyorsa anlaşalım.’ Onlara cevabımız şu, yolladım. Nereye yolladım? Gençlere.

Eğer üniversite kampüslerindeki gençlerin gönlünü yaparsa, oradan çekilirse, mesela EspressoLab’leri öğrencilere kantin olarak verirse, öğrenciler bana ‘Biz bunları affettik Özgür abi’ derse, o zaman gelirsin yanıma dedim."