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Et beni neden olur? Et beni nasıl geçer veya alınır? Et beni nasıl düşer?

Ferhan Petek Ferhan Petek
19.03.2025 01:12
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Eski zamanlarda, özellikle kadınlar için bir güzellik belirtisi olarak da yorumlanan ve halk arasında böyle kabul gören ben, tıbbi olarak deride kabarık birçok lezyona ve derinde yer alan çeşitli lekelere verilen bir isimdir. Peki, et beni neden olur? Et beni nasıl geçer veya alınır? Et beni nasıl düşer?

Et beni neden olur? Et beni nasıl geçer veya alınır? Et beni nasıl düşer?

İçindekiler

  • Et beni nedir?
  • Et beni neden olur?
  • Et beni nasıl olur?
  • Et beni nasıl geçer? Et beni nasıl alınır?
  • Et beni nasıl düşer?
  • Et beni tedavisi nasıl yapılır?

İnsan vücudunda yer alan bazı benler doğuştan olurken bazı benler ise sonradan oluşabilir. Ayrıca benler de farklı özelliklere ve isimlere sahiptir. Meydana gelme nedenleri de kişiden kişiye ya da durumdan duruma değişiklik gösterebilmektedir.

Et beni nedir?

Et beni ya da tıp dilindeki adı ile fibroepitelyal polip, akrokordon ya da molluscum pendulum isimleri ile de bilinir. Halk arasında et beni olarak isimlendirilmiş olan bu durum vücutta çeşitli bölgelerde görülebilir.

Bazıları doğuştan bazıları ise sonradan meydana gelen et benlerinin oluşumunda genel olarak genetik faktörlerin etkin olduğu kabul edilmektedir. Özellikle yirmili yaşlardan sonra çıkmaya başlar ve hem kadınlarda hem de erkeklerde görülebilir.

Et beni neden olur?

Genetik olarak meydana gelebilen et benleri, daha sonraki zamanlarda ve ileriki yaşlarda da meydana gelebilmektedir. Kolajen liflerinden ve kan damarlarından oluşan et beni deri dokusunun düzensiz olarak büyümesine bağlı olarak oluşur. Çoğunluklu olarak da genetiktir.

Daha çok derinin katlandığı ve doğal sürtünmelerin yaşandığı koltuk altı, boyun ve kasık bölgelerinde çok daha sık görülür. Özellikle aşırı kilosu olan insanlarda bu nedenlere bağlı olarak çok daha fazla oranlarda oluşmaktadır. Oluşumunu etkileyen bazı durumlar şunlardır:

  • İnsülin direnci veya tip 2 diyabet
  • Aşırı kilo
  • Human Papilloma virüsü
  • Aile üyelerindeki et beni varlığı genetik yatkınlık
  • Hamilelik

Et beni nasıl olur?

Et beni, cilt rengi ile aynı ya da farklı olabilir. Boyutları da yine kişiden kişiye değişkenlik gösterebilen bir özeliktir. Boyutları bazen ceviz büyüklüğünde bazen de toplu iğnenin başından daha küçük olabilmektedir.

Et beni nasıl geçer? Et beni nasıl alınır?

Et beni hem fiziksel nedenlerle hem de sağlıkla ilgili olarak doktor tarafından uygun görüldüğü şekilde aldırılabilir. Eğer bir et beni kişiyi rahatsız ediyor, estetik açıdan olumsuz hisler uyandırıyor ve yaşam kalitesini düşürdüğü düşünülüyorsa birden fazla yöntem kullanılarak et beni aldırılabilmektedir. Bu yöntemler şunlardır:

  • Lokal anestezi ile cerrahi müdahale
  • Cerrahi iplikle boğma yöntemi kullanılarak
  • Sıvı azot ile düşmesini sağlayarak
  • Yüksek frekanslı elektrik enerjisi veren cihazlar kullanılarak

Et beni nasıl düşer?

Et beninden rahatsızlık duyuluyorsa estetik kaygılar öne sürülerek aldırabilmek mümkün olur. Ancak et benini düşürmek çok ciddi sağlık riskleri taşımaktadır. Bu yüzden de asla önerilmeyen bir yöntemdir.
Eğer et beni kendiliğinden düşerse de anında müdahale edilmesi için doktora gidilmesinde fayda vardır ancak hiçbir şekilde kopartılmamalı ve bilinçsizce müdahalede bulunulmamalıdır.

Et beni tedavisi nasıl yapılır?

Bir ya da birden fazla et beninden kurtulmak istenirse en doğru, en etkili ve en sağlıklı yöntem bir dermatoloğa başvurmak olacaktır. Doktor gözetiminde ve takibinde profesyonel müdahalede bulunulmalıdır. Aksi takdirde bireysel ve bilinçsizce yapılan hastalıklar çok ciddi problemlere neden olabilir.

Çeşitli türleri bulunan et benlerinin bazıları cilt kanser türünün belirtilerinden biri olarak görülebilir. Ancak doğru teşhis için tanının doktor tarafından koyulması gerekir. Bu türden olan et benlerinin görüntüsü farklı olabilir. Eğer benlerde anormal denilebilecek oranda bir farklılık görülürse hemen doktora gösterilmelidir.

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Anahtar Kelimeler:
ben sağlık
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