HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Üniversiteli Büşra'nın sır ölümü! Sevgilisinin evinde bu halde bulundu

Üniversiteli Büşra'nın sır ölümü! Sevgilisinin evinde bu halde bulundu

30.03.2025 15:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahreden haberin adresi Aydın! Adnan Menderes Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü okuyan son sınıf öğrencisi Büşra Cin erkek arkadaşının evide göğsünden vurulmuş halde bulundu. Cin'in sevgilisi gözaltına alındı.

Üniversiteli Büşra'nın sır ölümü! Sevgilisinin evinde bu halde bulundu

Aydın'da üniversite öğrencisi Büşra Cin (24), sevgilisi Özcan K.'ye ait evde göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Olaya ilişkin Özcan K., gözaltına alındı.

UNIVERSITELI-BUSRANIN-SEVGILISININ-EVI_636530_188518

SON SINIF ÖĞRENCİSİYDİ

Olay, sabah saatlerinde Nazilli ilçesi 255 Sokak'ta meydana geldi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin, dün sevgilisi Özcan K.'nin evine gitti.

UNIVERSITELI-BUSRANIN-SEVGILISININ-EVI_636531_188518

TARTIŞMA ÇIKTI

Özcan K. ile Cin arasında evde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası Özcan K. evden çıktı. Bugün saat 07.00 sıralarında eve dönen Özcan K., polisi arayıp Büşra Cin'i yatakta kanlar içerisinde hareketsiz bulduğunu söyledi.

636577_AYDININ-NAZILLI-ILCESINDE-UNIVERSITE-OG

SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, tabancayla göğsünden vurulan Cin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cin'in cenazesi otopsi için ADÜ Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

UNIVERSITELI-BUSRANIN-SEVGILISININ-EVI_636532_188518

Olaya ilişkin Özcan K. gözaltına alındı. (DHA)

UNIVERSITELI-BUSRANIN-SEVGILISININ-EVI_636533_188518
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Hilvan’da otomobil tıra çarptı: 1 yaralıHilvan’da otomobil tıra çarptı: 1 yaralı
Bakan Yerlikaya duyurdu! "20 bin 198 sürücüye işlem yapıldı"Bakan Yerlikaya duyurdu! "20 bin 198 sürücüye işlem yapıldı"
Anahtar Kelimeler:
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın üniversite
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İspanya Arda'yı konuşuyor! Leganes'i tek başına dağıttı

İspanya Arda'yı konuşuyor! Leganes'i tek başına dağıttı

Mahmut Tanal akımında yeni video! Aynı cümleyi 29 defa tekrarladı

Mahmut Tanal akımında yeni video! Aynı cümleyi 29 defa tekrarladı

Sevgilisi arkadaşını öldürdü! 21 gün hem cansız bedenle aynı odada kaldı hem de cinsel saldırıya uğradı

Sevgilisi arkadaşını öldürdü! 21 gün hem cansız bedenle aynı odada kaldı hem de cinsel saldırıya uğradı

Özel'den Mahir Polat açıklaması

Özel'den Mahir Polat açıklaması

Mısır'da reklamda oynadı! Kazandığı para ağızları açık bıraktı

Mısır'da reklamda oynadı! Kazandığı para ağızları açık bıraktı

Gelenek bu yıl da bozulmadı! Kadın, erkek, çocuk herkes sıraya girdi: Kuyruk 1 kilometreyi buldu

Gelenek bu yıl da bozulmadı! Kadın, erkek, çocuk herkes sıraya girdi: Kuyruk 1 kilometreyi buldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.