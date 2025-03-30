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Tokyo'da bayram namazına yoğun katılım! Bu camide 3 kez bayram namazı kılındı

30.03.2025 15:48
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Japonya'nın başkenti Tokyo‘da bayram namazı Müslümanların yoğun katılımı nedeniyle 3 kez kılındı. Cami önünde uzun kuyruklar oluşurken, konuyla ilgili olarak konuşan Tokyo Camii İmam Hatibi Musa Atcı "Buradan ülkemize, milletimize sağlık ve afiyet içinde nice bayramlar temenni ediyorum. Cenab-ı Allah nice bayramlara ulaşmayı cümlemize nasip etsin inşallah"

Tokyo'da bayram namazına yoğun katılım! Bu camide 3 kez bayram namazı kılındı

Japonya'da Müslümanlar Ramazan Bayramı coşkusu yaşıyor. Başkent Tokyo’da yüzlerce Müslüman, bayram namazını kılmak için sabahın erken saatlerinde Tokyo Camii'ne akın etti.

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UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU, 3 KEZ BAYRAM NAMAZI KILINDI

Cami dışında uzun kuyruklar oluşurken, Tokyo Camii İmam Hatibi Musa Atcı, bayram namazına gösterilen yoğun ilgi nedeniyle namazın 3 kez kılındığını söyledi. Yalnızca Türkiye'den değil, dünyanın dört bir tarafından gelen Müslümanların Tokyo Camii'nde kılınan bayram namazında bir araya geldiğini vurgulayan Atcı, "Buradan ülkemize, milletimize sağlık ve afiyet içinde nice bayramlar temenni ediyorum. Cenab-ı Allah nice bayramlara ulaşmayı cümlemize nasip etsin inşallah" ifadelerini kullandı.

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"KATILIM BAYA YOĞUNDU"

Misafir olarak Japonya'da bulunduğunu söyleyen Hamdi Emre ise bayram namazını kılmak için Tokyo Camii'ne geldiğini belirterek, "Katılım bayağı yoğundu. 3 kez bayram namazı kılındı. Buradan Türkiye'ye selamlarımı yolluyorum. İyi bayramlar dilerim" şeklinde konuştu.

"GAZZE'DEKİ MÜSLÜMANLAR İÇİN DUA EDİYORUM"

Tokyo'dan tüm Müslümanlara selam gönderen Pakistan vatandaşı Poram Ayum ise "Tüm Müslümanların Ramazan Bayramı kutlu olsun. Özellikle Filistin'de Gazze'deki Müslümanlar için dua ediyorum. Allah onları korusun. Herkese iyi bayramlar" dedi.

"İSLAM JAPONYA'DA EN HIZLI BÜYÜYEN DİN"

ABD vatandaşı Omar Hayat da, Japonya'daki Müslüman toplumunu Ramazan Bayramı'nda Tokyo Camii'nde görmekten mutlu olduğunu ifade ederek, "İslam Japonya'da en hızlı büyüyen din. Maşallah. Bu çok güzel. Dünya genelindeki tüm kardeşlerimin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum" diye konuştu.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bayram namazı Japonya müslüman
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