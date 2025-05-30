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Et skandalları devam ediyor... Bu sefer adres Adana! 2.5 ton ele geçirildi: 4 tanesi son anda kurtarıldı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 2 ton 500 kilogram at eti ele geçirildi. Bir evin altına gerçekleşen baskında 4 atın da kesilmekten son anda kurtarıldığı öğrenildi. Olay sonrası 3 şüpheli gözaltına alındı.

Et skandalları devam ediyor... Bu sefer adres Adana! 2.5 ton ele geçirildi: 4 tanesi son anda kurtarıldı

At ve eşek etleriyle ilgili skandallar bitmek bilmiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri hız kesmeden devam ederken her geçen gün yeni bir skandal da gün yüzüne çıkartılıyor. Bu sefer adres kebabın başkenti Adana...

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2.5 TON AT ETİ ELE GEÇİRİLDİ

Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde Adana Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekipleri, Adem T. (48) ve oğlu Yusuf Can T.'nin ikametlerinin altında at kesimi yapıldığını belirledi.

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Etleri piyasaya sürdüğü ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için polis, adrese şok baskın düzenledi. Yapılan aramada kesimi yapılmış ve başlarından ayrılmış yaklaşık 2 ton 500 kilogram ağırlığında at eti ele geçirildi. Etlerin sahibi olduğunu beyan eden Yusuf Can T. ile kesime katıldığı belirlenen Anıl Ahmet A. (20) ve kardeşi Ramazan A. (17) gözaltına alındı. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen Vedat K. (19) ile Adem T.'nin (17) yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi. Ev sahibi baba Adem T.'nin ise olay anında adreste bulunmadığı öğrenildi.

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4 AT KESİLMEK ÜZEREYKEN KURTARILDI

İkametin bahçesinde ise 2'si tay 4 at bulundu. Atlar, ilgili kurumların ekipleri tarafından hayvan barınağına götürülmek üzere teslim alındığı öğrenildi. İl Tarım Müdürlüğü tarafından alınan numunelerin ardından, etler imha edilmek üzere zabıtaya teslim edildi.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
eşek At
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