Et ve tavuk tesisinde asansör faciası: 1 işçi hayatını kaybetti

Karakamış Mahallesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde bulunan et ve tavuk entegre tesisinde meydana gelen olayda, tesiste çalışan işçi Nurkan Bostan'ın (51) bindiği yük asansörü kancasının yerinden çıkması neticesinde 1 kat aşağıya düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan Bostan, bölgeye sevk edilen ambulansla Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Bostan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır