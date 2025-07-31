HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Et ve tavuk tesisinde asansör faciası: 1 işçi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde et ve tavuk entegre tesisinde yük asansörünün kancasının çıkması neticesinde düşen asansörde bulunan işçi, hayatını kaybetti.

Et ve tavuk tesisinde asansör faciası: 1 işçi hayatını kaybetti

Karakamış Mahallesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde bulunan et ve tavuk entegre tesisinde meydana gelen olayda, tesiste çalışan işçi Nurkan Bostan'ın (51) bindiği yük asansörü kancasının yerinden çıkması neticesinde 1 kat aşağıya düştü.

Et ve tavuk tesisinde asansör faciası: 1 işçi hayatını kaybetti 1

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan Bostan, bölgeye sevk edilen ambulansla Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Bostan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Et ve tavuk tesisinde asansör faciası: 1 işçi hayatını kaybetti 2

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Giresun’da tünelde devrilen motosikletteki 2 kişi öldüGiresun’da tünelde devrilen motosikletteki 2 kişi öldü
ABD, İran’a karşı geniş çaplı yaptırımlar açıkladıABD, İran’a karşı geniş çaplı yaptırımlar açıkladı

Anahtar Kelimeler:
iş kazası Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Fenerbahçe'den Skriniar sonrası bir bomba daha! Nelson Semedo ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'den Skriniar sonrası bir bomba daha! Nelson Semedo ile anlaşma sağlandı

Yer: Taksim! Metroya inen yaşlı adama dehşeti yaşattılar

Yer: Taksim! Metroya inen yaşlı adama dehşeti yaşattılar

İmamoğlu'nun diploma davasında yeni karar!

İmamoğlu'nun diploma davasında yeni karar!

Türkiye'de saç ektiren İngiliz hasta hayatını kaybetti

Türkiye'de saç ektiren İngiliz hasta hayatını kaybetti

Birçok hayvan sahibi tedirgin olmuştu! 'Kedi tüyü yuttuğu için öldü' iddialarının ardındanki sır ortaya çıktı

Birçok hayvan sahibi tedirgin olmuştu! 'Kedi tüyü yuttuğu için öldü' iddialarının ardındanki sır ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.