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ETİ Maden Kırka Bor İşletmesi'nde iş kazası: 1 ölü

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan ETİ Maden Kırka Bor İşletmesi'nde meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Uysal'ın yaklaşık 2 sene önce dünya evine girdi öğrenildi.

ETİ Maden Kırka Bor İşletmesi'nde iş kazası: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, ETİ Maden Kırka Bor İşletmesi'nde çalışan 34 yaşındaki Osman Uysal, henüz bilinmeyen bir sebeple yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

ETİ Maden Kırka Bor İşletmesi nde iş kazası: 1 ölü 1

YÜKSEKTEN DÜŞEN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemelerinde Osman Uysal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Uysal'ın cenazesi Kırka Entegre Sağlık Merkezi'ne kaldırıldı. Osman Uysal'ın cenazesi Eskişehir Şehir Hastanesi morguna getirildi.,

ETİ Maden Kırka Bor İşletmesi nde iş kazası: 1 ölü 2

Öte yandan, Osman Uysal'ın yaklaşık 2 sene önce dünya evine girdi öğrenildi.

25 Haziran 2026
25 Haziran 2026

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
iş kazası Eskişehir kaza
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