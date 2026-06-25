ETİ Maden Kırka Bor İşletmesi'nde iş kazası: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, ETİ Maden Kırka Bor İşletmesi'nde çalışan 34 yaşındaki Osman Uysal, henüz bilinmeyen bir sebeple yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

YÜKSEKTEN DÜŞEN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemelerinde Osman Uysal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Uysal'ın cenazesi Kırka Entegre Sağlık Merkezi'ne kaldırıldı. Osman Uysal'ın cenazesi Eskişehir Şehir Hastanesi morguna getirildi.,

Öte yandan, Osman Uysal'ın yaklaşık 2 sene önce dünya evine girdi öğrenildi.

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Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır