Etnospor Festivali kapılarını açtı! 24 ülkeden yüzlerce sporcu İstanbul'da

8. Etnospor Kültür Festivali kapılarını açtı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin bu yıl “Barış”, “Dayanışma”, “Saygı” ve “Gelenek” değerleri üzerine kurulduğunu vurgulayarak, “Gazze’de yaşanan insanlık dramının sona ermesi için güçlü bir çağrı yapılacak.” dedi. Ersoy ile Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı standında çocuklara ve katılımcılara aşure ikram etti.

Melih Kadir Yılmaz

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen 8. Etnospor Kültür Festivali’nin açılış programında konuştu.

İstanbul’da gerçekleştirilen festivalin açılışında, kültürün toplumların hafızasını oluşturan en güçlü değerlerden biri olduğunu belirten Ersoy, “Kültür, bir toplumun hafızasıdır; geçmiş ile gelecek arasında kurulan en güçlü köprüdür. Milletleri ayakta tutan gelenekleri ve nesilden nesile aktardıkları ortak ruhudur.” dedi.

İstanbul Atatürk Havalimanı Han Çadırı'nda dünyanın dört bir yanından sporcuları, sanatçıları ve kültür elçilerini buluşturan festivalin açılışında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Âlâ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekilleri Fatma Betül Sayan Kaya ile Zafer Sırakaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, program kapsamında festival alanında kurulan stantları ziyaret ederek Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) stantlarında incelemelerde bulundu. Ersoy ve Erdoğan, ziyaretçilerle de bir araya gelirken çocuklarla da yakından ilgilendi. Festival alanında vatandaşlara geleneksel “Dirlik Çorbası” ikram eden Ersoy, ardından Bilal Erdoğan ile birlikte ziyaretçilere aşure dağıtarak sohbet etti ve alanındaki faaliyetleri takip etti.

ETNOSPOR'DA 'BARIŞ, DAYANIŞMA, SAYGI VE GELENEK' VURGUSU

Festivalin bu yıl “Barış”, “Dayanışma”, “Saygı” ve “Gelenek” olmak üzere dört güçlü değer üzerine kurulduğunu ifade eden Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada, “İnanıyoruz ki bu çağrı ne kadar çok gönüle ulaşırsa, ortak geleceğimiz adına o kadar büyük bir adım atılmış olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Festival kapsamında 24 ülkeden yüzlerce geleneğin İstanbul’da bir araya geldiğini belirten Ersoy, Japonya’dan Kazakistan’a, Azerbaycan’dan Litvanya’ya, Rusya’dan Kırgızistan’a ve Mısır’a kadar geniş bir coğrafyadan sporcuların, sanatçıların ve kültür elçilerinin festivale katıldığını söyledi.

Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından gelen sporcuların festival alanlarında mücadele edeceğini kaydeden Ersoy, ziyaretçilerin de farklı kültürlerle tanışma fırsatı bulacağını ifade etti.

DÜNYA MUTFAKLARI VE GELENEKSEL KÜLTÜRLER AYNI FESTİVALDE

Festivalin yalnızca geleneksel sporlarla sınırlı olmadığını vurgulayan Bakan Ersoy, dünya mutfaklarının eşsiz lezzetlerinin de festivalin önemli buluşma noktalarından biri olacağını belirtti. Ersoy, geniş bir kültür coğrafyasının geleneksel tatlarının ziyaretçilerle buluşacağını söyledi.

ETNOSPOR FESTİVALİNDE GAZZE MESAJI

Festival alanında kurulan Dayanışma Obası’nda sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte sosyal farkındalık çalışmaları gerçekleştirileceğini ifade eden Ersoy, başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dramlarına dikkat çekileceğini belirtti. Bakan Ersoy konuşmasında, “Gazze’de yaşanan insanlık dramının sona ermesi için güçlü bir çağrı yapılacak.” dedi.

"OYNAMAK HER ÇOCUĞUN HAKKIDIR"

Çocuklara da seslenen Bakan Ersoy, "Sizler bu festivalin en kıymetli misafirlerisiniz. Bizler bu yıl da ‘Oynamak Her Çocuğun Hakkıdır’ anlayışıyla hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ersoy, çocuklar için hazırlanan oyun alanlarında, atölyelerde ve sahne etkinliklerinde doyasıya eğlenmeleri çağrısında bulunarak “Köklerinizle bağ kurun. Çünkü geleneklerimiz, sizlerin omuzlarında geleceğe taşınacaktır.” dedi.
Bakan Ersoy konuşmasının sonunda, organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği bulunan Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan’a, ekibine, Bakanlık çalışanlarına ve festivale katılan tüm misafirlere teşekkür etti. Ersoy, Etnospor Kültür Festivali’nin barışa, kardeşliğe ve dünya kültürlerinin dayanışmasına vesile olması temennisinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Nuri Ersoy Bilal Erdoğan
