HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

ETSO’da meslek komiteleri zirvesi

ETSO 35 Grup Meslek Komite Üyeleri, ETSO’da "Müşterek Meslek Komite" toplantısı için bir araya geldi.

ETSO’da meslek komiteleri zirvesi

Tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmaların temsil edildiği, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meslek Komitelerinin Müşterek Meslek Komitesi Toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz’ın yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Kılıç ve ilgili meslek komitelerinin başkan ve üyeleri toplantıya katıldılar. Sektörün genel durumu ve yaşanan sorunların ele alındığı toplantıda konuşan Meclis Başkanı Yılmaz, sorunlara istişare ve ortak akılla çözüm bulmaya çaba gösterdiklerini belirterek, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilgili kurumlar vasıtasıyla bütün sektörlerin sorunlarının çözümüne katkı sunmaya özen gösterdiklerini vurguladı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kaymakam Tugay ve Başkan Akpunar'dan yatırım turuKaymakam Tugay ve Başkan Akpunar'dan yatırım turu
Oğlunun alerjisi, balmumundan gıda saklama bezleri üretmeye sevk ettiOğlunun alerjisi, balmumundan gıda saklama bezleri üretmeye sevk etti

Anahtar Kelimeler:
Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Akılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyor

Akılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyor

ABD basınından iddia! İsrail, Trump'ı dinliyor

ABD basınından iddia! İsrail, Trump'ı dinliyor

CHP'nin kritik kurultay davasına 1 gün kaldı! Davayı açan Lütfü Savaş: Kimse karışmasın

CHP'nin kritik kurultay davasına 1 gün kaldı! Davayı açan Lütfü Savaş: Kimse karışmasın

RTÜK Başkanı Şahin'den, Yanardağ'ın sözlerine cevap

RTÜK Başkanı Şahin'den, Yanardağ'ın sözlerine cevap

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.