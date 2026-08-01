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ETÜ bayrağı zirvede

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) bayrağı, Türkiye’nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı’nın zirvesinde dalgalandırıldı.Saat 01.00’de 3.750 metre irtifadan başlayan ve 7 saat 10 dakika süren zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaşan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Süleyman Yıldız, Erzurum Teknik Üniversitesi bayrağını Ağrı Dağı’nın zirvesine taşıdı.

ETÜ bayrağı zirvede

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) bayrağı, Türkiye’nin en yüksek noktası olan 5 bin 137 metre rakımlı Ağrı Dağı’nın zirvesinde dalgalandırıldı.
Saat 01.00’de 3.750 metre irtifadan başlayan ve 7 saat 10 dakika süren zorlu tırmanışın ardından zirveye ulaşan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Süleyman Yıldız, Erzurum Teknik Üniversitesi bayrağını Ağrı Dağı’nın zirvesine taşıdı. ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Süleyman Yıldız’ı makamında ağırlayarak sergilediği azim ve kararlılıktan dolayı tebrik etti.
Ziyarette Yıldız, Ağrı Dağı’nın zirvesinde dalgalandırdığı üniversite bayrağını Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak ’e takdim etti.

ETÜ bayrağı zirvede 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum
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