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Ev arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü! Kan donduran olay...

22.02.2025 20:28
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde alacak verecek nedeniyle çıkan kavgada bir kişi, ev arkadaşı tarafından göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Ev arkadaşını kalbinden bıçaklayarak öldürdü! Kan donduran olay...

İstanbul'daki korkunç olay, saat 03.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde bulunan Sera Konutları'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aynı evde yaşadığı öğrenilen K.G. ve S.H. isimli şahısların arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönünce K.G., ev arkadaşı S.H.'yi göğsünden bıçakladı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, S.H. isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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BIÇAĞI CAMDAN ATTI

Öte yandan K.G. isimli şahsın ev arkadaşını bıçakladığı bıçağı camdan aşağıya attığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri bıçağı bulmak için binanın çevresinde inceleme yaptı.

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Olayla ilgili K.G. ve o esnada dairede bulunduğu tespit edilen R.R., S.N., N.A. ve A.M. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Cinayete ilişkin soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul bıçak
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