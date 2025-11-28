HABER

Ev değil uyuşturucu laboratuvarı: Polisten 3 ayrı operasyon, 10 gözaltı

Sakarya’nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde uyuşturucu madde imalatı ile ticaretinin yapıldığı tespit edilen 3 ayrı adreste düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde uyuşturucu madde imalatı ile ticaretinin yapıldığı tespit edilen 3 ayrı adreste düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve eklentilerde yapılan aramalarda, 315,63 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan tütün, 2 adet 130 gram uyuşturucu, yapımında kullanılmış aseton maddesi, 113.58 gram sentetik cannabinod maddesi, 20 kilo bonzai yapımında kullanılacak olan 20.13 gram A-M 2201 sentetik cannobinoid hammaddesi, 5.95 gram metamfetamin maddesi, 1 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu paketlemede kullanılan şeffaf poşet ele geçirildi.

Sakarya
