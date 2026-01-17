HABER

SONAR’ın son anketi Ankara kulislerini hareketlendirdi: "Yüzde 30’u aştılar"

SONAR Araştırma’nın açıkladığı son anket sonuçları Ankara kulislerinde yine ses getirdi. Araştırmada Türkiye genelinde erken seçim talebinin ulaştığı oran da gözler önüne serilirken AK Parti ile CHP arasındaki puan farkı dikkat çekti. CHP ve AK Parti arasındaki farkın yüzde 3 seviyelerinde olduğu görüldü. İşte son seçim anketinin detayları…

SONAR'ın son anketi Ankara kulislerini hareketlendirdi: "Yüzde 30'u aştılar"

SONAR Araştırma’nın son anketi kamuoyuyla paylaşıldı. SÖZCÜ TV’de Barış Terkoğlu ile Özlem Gürses’in sunduğu programda açıklanan ankette, CHP ve AK Parti arasındaki farkın yüzde 3 seviyelerinde olduğu görüldü.

Kararsızlar dağıtılınca CHP %33,4, AK Parti %30,2 oldu. Erken genel seçim yapılmasını isteyenlerin oranı %61,1 olarak ölçüldü. Ankette partilerin oy dağılımı dikkat çekti. Aynı araştırmada, erken genel seçim yapılmasını isteyenlerin oranının yüzde 61,1’e ulaşması da dikkat çeken bir başka sonuç olarak değerlendirildi.

SONAR Araştırma’nın son seçim anketinde kararsızlar dağıtılmadan önce ve sonra partilerin oy oranları, halkın erken seçim talebine ilişkin veriler yer aldı.

SONAR’ın son anketi Ankara kulislerini hareketlendirdi: "Yüzde 30’u aştılar" 1

KARARSIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCEKİ SONUÇLAR

“Bu pazar bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusuna verilen yanıtlar şöyle:

CHP: %21,2

AK Parti: %19,1

DEM Parti: %5,7

MHP: %4,2

İYİ Parti: %3,9

Zafer Partisi: %2,6

Anahtar Parti: %2,3

Yeniden Refah Partisi: %1,9

Büyük Birlik Partisi: %1,1

Diğer: %1,3

Aynı ankette katılımcıların:

%18,2’si kararsız olduğunu,

%10,2’si sandığa gitmeyeceğini,

%4,1’i geçersiz oy kullanacağını,

%4,2’si ise fikri olmadığını ya da cevap vermediğini belirtti.

SONAR’ın son anketi Ankara kulislerini hareketlendirdi: "Yüzde 30’u aştılar" 2

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRAKİ TABLO

Görüş belirtmeyenlerin orantısal olarak dağıtılmasıyla oluşan sonuçlar ise şu şekilde açıklandı:

CHP: %33,4

AK Parti: %30,2

DEM Parti: %9,0

MHP: %6,7

İYİ Parti: %6,1

Zafer Partisi: %4,1

Anahtar Parti: %3,7

Yeniden Refah Partisi: %3,0

Büyük Birlik Partisi: %1,7

Diğer: %2,1

SONAR’ın son anketi Ankara kulislerini hareketlendirdi: "Yüzde 30’u aştılar" 3

ERKEN SEÇİM İSTEYENLERİN ORANI YÜZDE 61

SONAR Araştırma’nın aynı çalışmasında katılımcılara “Sizce erken genel seçim yapılmalı mıdır?” sorusu da yöneltildi. Yanıtların dağılımı ise şu şekilde oldu:

Evet, erken seçim yapılmalıdır: %61,1

Hayır, erken seçim yapılmamalıdır: %30,2

Fikri yok / Cevap yok: %8,7

