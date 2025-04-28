HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ev hapsi cezası vardı… İsmail Saymaz deprem anında ne yaptı?

İstanbul’da 6.2 büyüklüğündeki depremin olduğu gün ev hapsi kararı bulunanların Adalet Bakanlığı’na çok sayıda telefon gittiği öğrenilirken gazeteci İsmail Saymaz da deprem anında ne yaptığını açıklayarak hemen yetkilileri aradığını belirtti.

Ev hapsi cezası vardı… İsmail Saymaz deprem anında ne yaptı?

İstanbul'da 23 Nisan günü meydana gelen 6,2'lik deprem ardından Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında elektronik kelepçe uygulamasından yararlanan vatandaşlar, konutlarını terk ettiklerini Adalet Bakanlığı yetkililerine bildirdi.

Elektronik kelepçe takılı ev hapsi cezası olan vatandaşlar, kendilerini sokağa attı. Kendini sokağa atan bir isim de Gezi Parkı soruşturması kapsamında ev hapsi cezası alan Gazeteci İsmail Saymaz oldu. Nefes Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Saymaz'ın deprem anında ne yaptığını şu sözlerle yazdı;

"Geçen perşembe günü meslektaşım sevgili İsmail Saymaz’la telefonla görüştüm. Malumunuz, 23 Nisan çarşamba günü İstanbul’da 6,2 şiddetinde bir deprem oldu ve insanlar kendilerini sokağa attı. İsmail’in ayak bileğinde elektronik kelepçe vardı ve depremde ne yaptığını merak ettim.

2

'Abi, apar topar dışarı, binanın önüne çıktık ama ne olur ne olmaz diye konuyla ilgili merkezi arayıp sordum. Deprem nedeniyle anlaşılabilir bir durum olduğunu söylediler' dedi"

EV HAPSİ KARARINA İTİRAZ REDDEDİLDİ

Öte yandan, Odatv'de yer alan habere göre de gazeteci İsmail Saymaz’ın avukatı, ev hapsi kararına itiraz etmek üzere 29 Mart’ta İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sundu. Ancak, Saymaz’ın ev hapsine yönelik bu itirazın 14 Nisan'da reddedildiği öğrenildi. Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fransa'dan kahreden haber! Türk aile 3 çocuğunu kaybetti...Fransa'dan kahreden haber! Türk aile 3 çocuğunu kaybetti...
'Belediyenin helikopteri değerinin yüzde 20'sine satıldı' Ses getirecek iddia: Haydi soruşturun da görelim'Belediyenin helikopteri değerinin yüzde 20'sine satıldı' Ses getirecek iddia: Haydi soruşturun da görelim

Anahtar Kelimeler:
deprem Ceza İsmail Saymaz kelepçe ev hapsi elektronik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bilal Erdoğan'a soruldu: “Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?”

Bilal Erdoğan'a soruldu: “Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?”

Erman Toroğlu Galatasaray'ı yenecek takımı açıkladı!

Erman Toroğlu Galatasaray'ı yenecek takımı açıkladı!

Erkek arkadaşının ev sahibi tarafından önce taciz edildi, sonra öldürüldü

Erkek arkadaşının ev sahibi tarafından önce taciz edildi, sonra öldürüldü

'Belediyenin helikopteri değerinin yüzde 20'sine satıldı' Ses getirecek iddia: Haydi soruşturun da görelim

'Belediyenin helikopteri değerinin yüzde 20'sine satıldı' Ses getirecek iddia: Haydi soruşturun da görelim

Çok konuşulan Ekrem İmamoğlu ve "Jammer" görüntüleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya soruldu: "Cüret işi"

Çok konuşulan Ekrem İmamoğlu ve "Jammer" görüntüleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya soruldu: "Cüret işi"

Son dakika| Samsun'da heyelan! Anne yaralı olarak kurtarıldı, baba ve 2 çocuk hayatını kaybetti

Son dakika| Samsun'da heyelan! Anne yaralı olarak kurtarıldı, baba ve 2 çocuk hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.