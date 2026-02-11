Ev sahibinin şüphesi ekipleri harekete geçirdi

Edinilen bilgiye göre, 28 Haziran Hatip Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında tek başına yaşayan Tuncay C.'den (45) yaklaşık 12 gündür haber alamayan ev sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeri giren polis ekipleri, evde yaptıkları incelemede kimseye rastlamadı. Yaklaşık 1,5 yıldır aynı adreste ikamet ettiği öğrenilen Tuncay C.'nin bulunması için çalışma başlatıldı.

Ev sahibinin torunu Mustafa Kubilay Ergün, aynı binada oturdukları kiracıları Tuncay C.'ye telefonla ulaşamadıklarını belirterek, "Yaklaşık 12-13 gündür kendisinden haber alamıyorduk. Gerekli başvuruları yaptık. Ekipler eve gelip kontrol etti ancak evde olmadığı anlaşıldı. Hala kendisinden haber alamıyoruz, telefonla da arıyoruz ama ulaşamıyoruz. Kendisinden gelecek haberi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır