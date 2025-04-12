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Ev yangınında anne ve 3 çocuğu dumandan etkilendi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ve 3 çocuğu dumandan etkilendi.

Ev yangınında anne ve 3 çocuğu dumandan etkilendi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ve 3 çocuğu dumandan etkilendi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Barış Mahallesi’ndeki Göztepe Sitesinde meydana geldi. Mustafa B. ve ailesinin yaşadığı 4 katlı apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, dumandan etkilenen anne Samiye B., ile çocukları Ahmet, Esma ve Müberra B.’nin tedavileri ambulansta yapıldı. Maddi hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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