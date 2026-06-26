Ev yaptıkları arsa sahibini bıçakla yaralayan 2 müteahhit tutuklandı

Olay, 25 Haziran'da saat 17.30 sıralarında Körfez Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan bir apartmanın girişinde meydana geldi. İddiaya göre, mülk sahibi A.K. (59) ile bina yapımı nedeniyle daha önceden aralarında hukuki süreç bulunan müteahhitler Ü.T. (30) ve F.T. (41) arasında tartışma çıktı.

ARSA SAHİBİNİ BIÇAKLA YARALAYAN 2 MÜTEAHHİT TUTUKLANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.K. sırtından bıçakla yaralandı, ayrıca başına tabancayla vurulduğu iddia edildi.

Yaralı A.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Ü.T. ile F.T., Samsun Adliyesine sevk edildi. NÖbetçi mahkemeye ifade veren 2 müteahhit tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır