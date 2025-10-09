HABER

Evde biri var sandılar! Yapay zekâyla yapılan 'dilenci şakası' anne babaların yüreğini ağzına getirdi

Sosyal medyada dilenci şakası şu sıralar çok popüler oldu... Gençler, yapay zekâ ile üretilen fotoğraflarda "evde biri var" diyerek anne babalarının yüreğini ağzına getirdi. Sosyal medyada akım haline gelen şakayı bazıları komik, bazıları da tehlikeli buldu.

Evde biri var sandılar! Yapay zekâyla yapılan 'dilenci şakası' anne babaların yüreğini ağzına getirdi
Enes Çırtlık

Yapay zekâ destekli görsel üretim araçları artık yalnızca sanat ya da teknoloji alanında değil, sosyal medyada yapılan şakalarda da karşımıza çıkıyor. Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan “dilenci şakası” akımı ise bunun en çarpıcı örneklerinden biri oldu.

SOSYAL MEDYADA YÜREK HOPLATAN 'DİLENCİ' ŞAKASI

Show Haber'de yer alan habere göre, sosyal medyada akım olan dilenci şakasıyla kimi ebeveynlerini kimi de eşini "eve biri girdi" diye kandırdı.

Evde biri var sandılar! Yapay zekâyla yapılan dilenci şakası anne babaların yüreğini ağzına getirdi 1

Yapay zekâ öyle gerçekçi fotoğraf üretti ki görenler gerçekten eve biri girmiş sandı.

Evde biri var sandılar! Yapay zekâyla yapılan dilenci şakası anne babaların yüreğini ağzına getirdi 2

Evde biri var sandılar! Yapay zekâyla yapılan dilenci şakası anne babaların yüreğini ağzına getirdi 3

Sosyal medyada gündem olan şaka ile ilgili vatandaşlar da çeşitli yorumlarda bulundu. Kimileri şakayı komik bulurken, kimileri tehlikeli olarak nitelendirdi.

Evde biri var sandılar! Yapay zekâyla yapılan dilenci şakası anne babaların yüreğini ağzına getirdi 4

İŞTE O YORUMLAR:

  • "Komik bence."
  • "Çok kötü bir şey, büyük bir güvensizlik ve korku gelir bana."
  • "Bence komik bayağı; annelerinin inanmaları, çocukların falan."
  • "Bu görsellerde her türlü hile var."
  • "Güzel gelmedi bana."
  • "Çok tehlikeli bence, bir ailenin yüreğine iner."
  • "Annem asla ayırt edemez."
  • "Şahsen ben anneme yapsam o da inanır. Aşırı bir tepki verir, 'polisi ara' gibi şeyler söyleyebilir."
  • "Ben anneme yapsaydım çok kızardı. Herhalde kalpten gider, hiç yapamam."
  • "Vallahi o an ilk olarak polisi ararım, ihbar ederim. Gerçek zannederim"
  • "Bana yapılsa biraz korkardım açıkçası. Ama şaka olduğu aklıma gelmeyebilirdi."
  • "Hiç umursamazdım, gülerdim. Yapılır 1 kere 2 kere, sorun değil."
  • "Şakanın da bir üslubu var. Şaka gibi gelmedi."
  • "Bunu annesi polisi arayana kadar devam ettirmek bence çok doğru değil."
  • "Bence bayağı komik tepki vermişler."
  • "Bence yapay zekâ işine olabildiğince hızlı şekilde dur denilmesi gerekiyor."

Evde biri var sandılar! Yapay zekâyla yapılan dilenci şakası anne babaların yüreğini ağzına getirdi 5

