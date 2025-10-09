Evde biri var sandılar! Yapay zekâyla yapılan 'dilenci şakası' anne babaların yüreğini ağzına getirdi

Yapay zekâ destekli görsel üretim araçları artık yalnızca sanat ya da teknoloji alanında değil, sosyal medyada yapılan şakalarda da karşımıza çıkıyor. Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan “dilenci şakası” akımı ise bunun en çarpıcı örneklerinden biri oldu.

SOSYAL MEDYADA YÜREK HOPLATAN 'DİLENCİ' ŞAKASI

Show Haber'de yer alan habere göre, sosyal medyada akım olan dilenci şakasıyla kimi ebeveynlerini kimi de eşini "eve biri girdi" diye kandırdı.

Yapay zekâ öyle gerçekçi fotoğraf üretti ki görenler gerçekten eve biri girmiş sandı.

Sosyal medyada gündem olan şaka ile ilgili vatandaşlar da çeşitli yorumlarda bulundu. Kimileri şakayı komik bulurken, kimileri tehlikeli olarak nitelendirdi.

İŞTE O YORUMLAR: