Evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Burdur’un Bucak ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülürken 1 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, sabah saatlerinde Bucak ilçesi Yeni Mahalle 1258 Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanda bulunan bir dairede henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken dumandan etkilenen bir kişiye ise sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

(İHA)

yangın
