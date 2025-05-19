HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Evde çıkan yangında 92 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Yenierice köyünde evde çıkan yangında 92 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Evde çıkan yangında 92 yaşındaki adam hayatını kaybetti
Begüm Özkaynak

Edinilen bilgilere göre, Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Yenierice köyünde tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükseldi. Kısa sürede alevler bütün evi sardı.
Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine 112 Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, soğutma çalışmaları sırasında evde yalnız yaşayan Mehmet Ali Özçakır'ın (92) yanarak hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Özçakır'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarih verdi! PKK ne zaman silah bırakacak?TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarih verdi! PKK ne zaman silah bırakacak?
Yunanistan'ın 'Pontus' iddiasına sert tepkiYunanistan'ın 'Pontus' iddiasına sert tepki

Anahtar Kelimeler:
yangın Uşak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın için net konuştu 'Bu işi bitirecek' Rakam verdi!

Altın için net konuştu 'Bu işi bitirecek' Rakam verdi!

Vize retlerinde gözden kaçan detay! Bu hataya düşmeyin: "En büyük sebebi"

Vize retlerinde gözden kaçan detay! Bu hataya düşmeyin: "En büyük sebebi"

Lüks araç cayır cayır yandı! Değeri tam 20 milyon... Araç Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'nın oğlunun çıktı!

Lüks araç cayır cayır yandı! Değeri tam 20 milyon... Araç Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'nın oğlunun çıktı!

Sapık öğretmenden 15 erkek öğrenciye yıllar süren istismar! Mesajlar ortaya çıktı, ifadeler kan dondurdu... İğrenç anları eşi de görmüş

Sapık öğretmenden 15 erkek öğrenciye yıllar süren istismar! Mesajlar ortaya çıktı, ifadeler kan dondurdu... İğrenç anları eşi de görmüş

Öğretmenden derste tesettürlü öğrencisine skandal sözler

Öğretmenden derste tesettürlü öğrencisine skandal sözler

Kamyonette baba ve oğlunun yanmış cesedi bulundu

Kamyonette baba ve oğlunun yanmış cesedi bulundu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.