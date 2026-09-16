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Evde düşen yaşlı kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Karabük’te evinde dengesini kaybederek düşen yaşlı kadın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle mahsur kaldığı evden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Evde düşen yaşlı kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 56. No’lu Sokak’ta meydana geldi. 4 katlı apartmanın 2’nci katında oturan Zeynep Sönmez (90), evinde dengesini kaybederek düştü. Düşmesiyle evde mahsur kalan Sönmez’in çığlıklarına duyan komşuları 112 Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunurken, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kapının kapalı olması nedeniyle eve camdan girerek, kapıyı açtı. Eve giren sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaşlı kadın, ekiplerin yardımıyla binadan çıkarıldı.
Yaşlı kadın, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Karabük
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