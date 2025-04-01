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Evde sağlık hizmeti hastaları mutlu ediyor

01.04.2025 16:01
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Karaman'da, Ramazan Bayramı'nda da evde sağlık hizmetleri verilmeye devam ediliyor.

Evde sağlık hizmeti hastaları mutlu ediyor

Yaşlı, kronik rahatsızlığı nedeniyle yatağa bağımlı veya yürüyemeyecek kadar engelli hastaların tıbbi takiplerini evlerinde yapan Evde Sağlık hizmetleri ekipleri, Ramazan Bayramı'nda da görev yaptı. Bu çerçevede, Karaman Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri, 97 yaşındaki Ayşe Evren'i evinde ziyaret ederek, rutin kontrollerini gerçekleştirdi, tıbbi ihtiyaçlarını karşıladı.

Evde Sağlık Birimi Sorumlusu Dr. Enes Coşkun, evde sağlık hizmeti alan hastaların tıbbi ihtiyaçlarını kesintisiz karşıladıklarını söyledi.

Coşkun, evde sağlık hizmetinin özellikle hareket kısıtlılığı olan ve hastaneye ulaşmakta güçlük çeken bireyler için büyük bir kolaylık sağladığını belirterek, "Bayram günlerinde de hastalarımızı yalnız bırakmamak bizim için bir sorumluluk. Ekiplerimiz, hastalarımızın tıbbi ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için gece gündüz çalışıyor. Bundan sonrada Karaman halkına kaliteli ve kesintisiz sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Ayşe teyzenin oğlu Nazım Faruk Evren ise sağlık çalışanlarının her koşulda kendilerine hizmet için hazır olduğunu belirterek, "Evde sağlık ekibi annemize adeta kendi anneleri gibi ilgi gösteriyor. Onların sayesinde hiçbir zaman yalnız hissetmiyoruz. Her aradığımızda yanımızdalar ve ihtiyaçlarımızı en iyi şekilde karşılıyorlar. Böyle bir hizmetin sunulmasından dolayı çok mutluyuz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Evde sağlık hizmeti alan 97 yaşındaki Ayşe Evren'de sağlık ekiplerine ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Karaman İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Serkan Yurdakul evde sağlık hizmetlerinin hastaneye ulaşmakta güçlük çeken bireyler için büyük kolaylık sağladığını söyledi.

Karaman'da bin 500'ün üzerinde evde sağlık hizmeti alan hasta bulunduğunu belirten Yurdakul, "Ekiplerimiz, yıl boyunca hastalarımıza yaklaşık 25 bin ziyaret gerçekleştirmektedir. Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve onların yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan evde sağlık birimi personelimize de teşekkür ediyorum. Onların fedakarlıkları sayesinde hastalarımıza en iyi şekilde hizmet sunmaya devam ediyoruz "dedi.Bu içerik kadir.gunduz tarafından yayına alınmıştır

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Karaman
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