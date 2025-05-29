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Evde tansiyon ölçerken dikkat: Bu pozisyon tansiyonu yükseltiyor! Doğru tansiyon ölçümü nasıl yapılmalıdır? Uzmanlar uyardı...

ABD’nin önde gelen eğitim kurumlarından Johns Hopkins Üniversitesi’nde görevli bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, evde tansiyon ölçümünde kol pozisyonunun sonuçları büyük ölçüde etkilediğini ortaya koydu. Yayınlanan çalışma, evde tansiyon ölçenlerin dikkat etmesi gereken kritik detayları gözler önüne serdi. Detaylar haberimizde...

Evde tansiyon ölçerken dikkat: Bu pozisyon tansiyonu yükseltiyor! Doğru tansiyon ölçümü nasıl yapılmalıdır? Uzmanlar uyardı...
Sedef Karatay

Johns Hopkins Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, evde tansiyon ölçümünde kol pozisyonunun sonuçları büyük ölçüde etkilediğini ortaya koydu. Yanlış pozisyon, tansiyon değerlerini olduğundan yüksek gösterebiliyor. Uzmanlar, doğru ölçüm için kolun masa veya koltukta desteklenmesi gerektiğini vurguluyor.

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KOLUN POZİSYONU SONUÇLARI DEĞİŞTİRİYOR

Araştırmayı yöneten Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Dr. Tammy Brady, doğru ölçüm için kolun pozisyonunun önemine vurgu yaptı. Dr. Brady, “Hastaların evde sağlık durumlarını doğru takip etmeleri gerekiyor. Kolun yanlış pozisyonda olması, tansiyon değerlerinde ciddi sapmalara yol açabilir,” dedi.

Araştırmada, tansiyon aletinin takıldığı kolun masada, dizde veya yanda tutulduğu pozisyonlar karşılaştırıldı.

Sonuçlar, kolun dizde ya da yanda serbest bırakıldığı durumlarda tansiyon değerlerinin belirgin şekilde yüksek çıktığını gösterdi.

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AMERİKAN KALP SAĞLIĞI DERNEĞİ’NDEN UYARI

Amerikan Kalp Sağlığı Derneği (AHA), tansiyon ölçümünde kolun kalp seviyesinde ve masada desteklenmesi gerektiğini uzun süredir vurguluyor. Araştırmada, 18-80 yaş aralığındaki 133 yetişkin üzerinde yapılan deneyler, kolun desteklenmediği durumlarda tansiyonun yanlışlıkla yüksek ölçüldüğünü doğruladı. Araştırma ekibinden Sherry Liu, “Yanlış pozisyonda düzenli ölçüm yapmak, gereksiz sağlık endişelerine neden olabilir,” diyerek doğru ölçümün önemine dikkat çekti.

DOĞRU ÖLÇÜM İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bilim insanları, tansiyon aletinin kolun etrafına tam oturması, sırtın desteklenmesi, ayakların yere basması ve kolun masa ya da koltukta sabitlenmesi gerektiğini belirtti. AHA’nın yönergelerine göre, bu kurallara uyulmaması durumunda ölçüm sonuçları yanıltıcı olabiliyor. Uzmanlar, özellikle kolun serbest bırakılmasının veya dizde tutulmasının, tansiyon değerlerini olduğundan yüksek gösterebileceği konusunda uyarıyor.

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EVDE TANSİYON ÖLÇÜMÜNE DİKKAT

Johns Hopkins Üniversitesi’nin çalışması, evde tansiyon ölçen milyonlarca insan için önemli bir rehber niteliğinde. Bilim insanları, doğru pozisyonun sadece daha güvenilir sonuçlar sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda yanlış teşhis riskini de azalttığını vurguluyor. Evde tansiyon ölçümü yapanların, AHA’nın önerilerine uyarak kollarını desteklenmiş bir pozisyonda tutmaları gerektiği bir kez daha hatırlatılıyor.

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tansiyon yüksek tansiyon bilimsel araştırma
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