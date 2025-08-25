HABER

Evde tansiyon ölçümü nasıl yapılır? Evde tansiyon ölçme rehberi

Evde tansiyon ölçümü bilhassa yüksek tansiyon gibi kronik hastalıkların takip edilmesinde oldukça önemlidir. Kişilerin tansiyonlarını düzenli olarak takip etmesi hastalığın seyrini anlamaları ve doktorlarına bilgi vermeleri açısından oldukça faydalıdır. Fakat ölçümlerin doğru ve güvenilir olabilmesi için tansiyon ölçümünde dikkat edilmesi gerekenlerin bilinmesi önemlidir. Peki, tansiyon nasıl ölçülür?

Defne Vera Şahin

Genel sağlık takibinde önemli olan tansiyon ölçümü hem evde hem de sağlık kuruluşlarında kolayca yapılabilmektedir. Bu işlem tansiyon yönetiminde hayati bir öneme sahiptir. Kişilerin kendi sağlık durumlarını daha iyi yönetmeleri açısından kan basıncının düzenli bir şekilde takip edilmesi gerekir. Tansiyon ölçümü esnasında doğru tekniklerin uygulanmaması halinde elde edilen sonuçlar yanıltıcı olabilir. Bu durum ise yanlış bir sağlık değerlendirmesine yol açacağında hayati risk doğurur.

Tansiyon milimetre cıva birimiyle ölçülür. Normal olarak kabul edilen değer genellikle 120/80 mmHg olarak kabul edilmektedir. Tansiyon aletindeki 120 büyük tansiyon (sistolik), 80 ise küçük tansiyon (diyastolik) anlamına gelmektedir. Tansiyonun belirlenen sınırlar dışında olması ise vücutta bazı sağlık sorunlarının habercisi olarak kabul edilir.

Evde tansiyon ölçümü nasıl yapılır?

Günümüzde tansiyon ölçümünde kullanılan cihazlar manuel ve dijital olmak üzere ikiye ayrılır. Manuel tansiyon aletleri genellikle herkes tarafından bilinen bir kol manşeti, stetoskop ve ölçüm göstergesinden oluşur. Bu tür tansiyon aletleri daha çok sağlık kuruluşlarındaki uzmanlar tarafından tercih edilir. Zira bu cihazda doğru sonuç almak için kişinin belirli bir eğitimden geçmesi gerekir.

Öte yandan dijital tansiyon aletleri kullanımı daha kolaydır. Dijital cihazlar evde kullanım için tasarlanmıştır. Bunlar otomatik olarak çalışır ve ölçüm sonuçlarını ekranda gösterir. Ölçüm yaparken cihazdaki manşetin kol üzerinde doğru yere yerleştirilmesi ve cihazın kolun kalp hizasında tutulması oldukça önemlidir. Tansiyon ölçümünde dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar ölçümün doğru olmasını sağlar.

Tansiyon ölçümünü etkileyen birçok faktör olabilir. Ölçüm esnasında kişinin kafein-alkol alması, sigara içmesi ya da stresli bir ruh halinde olması ölçüm sonucunu değiştirebilir. Bununla beraber kullanılan tansiyon aletinin yeterince hassas olmaması da sonucu geçersiz kılar. Güvenilir sonuçlar için ölçümü yapan kişinin sonucu yuvarlamaması ve kullanılan cihazın uygun şartlarda olması oldukça önemlidir.

Evde tansiyon ölçerken doğru sonuçlar alabilmek için birtakım etkenlere dikkat edilmelidir.

Evde tansiyon ölçme rehberi şu şekildedir:

  • Tansiyonunuzu her gün aynı saatlerde ölçmeye özen gösterin. Örneğin sabah ve akşam aç karnına tansiyon ilacınızı almadan önce ölçmeniz en sağlıklı sonuçları verecektir.
  • Ölçüme başlamadan önce en az 5 dakika boyunca sakin bir şekilde oturup dinlenin.
  • Kendinizi huzursuz, stresli ya da üşümüş hissediyorsanız tansiyonunuzu ölçmeyin. Bununla beraber ağrı ve hastalık durumları da ölçüm sonuçlarını etkileyebilir.
  • Tansiyon ölçmek için yemek yedikten sonra en az 2 saat bekleyin. Öte yandan kahve içtiyseniz veya sigara kullandıysanız en az yarım saat geçmesini de beklemelisiniz.
  • Ölçümden önce tuvalet ihtiyacınızı giderin. Dolu mesane ya da bağırsakların tansiyonu yükselttiği bilinmektedir.
  • Tansiyon aletinin kol manşonu kişinin koluna uygun olmalıdır. Eğer kol çevresi manşona göre daha genişse tansiyon olduğundan yüksek çıkabilir. Manşon daha dar ise düşük çıkar.
  • Ölçüm sırasında kolunuz çıplak olmalıdır. Kolu sıkan giysiler ya da kollarınızı saran kalın kıyafetler ölçümün sonuçlarını etkileyebilir.
  • Tansiyonunuzu ölçerken sert bir sandalyeye dik bir şekilde oturmalısınız. Bu esnada sırtınızı yaslamalı ve kolunuzu rahatça koyabileceğiniz bir destek bulunmalıdır.
  • Kolunuzu kalp hizasında olması gerekir. Bunun için altına bir yastık ya da havlu yerleştirebilirsiniz.
  • Tansiyon ölçümünde ayaklarınızın yere düz bir şekilde basması gerekir.
